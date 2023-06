"Приказката за Генджи": Историята на жената, която създаде първия роман

“Приказката за Генджи“ е написана преди повече от хиляда години по време на периодa Хейан в Япония от придворна дама на име Мурасаки Шикибу. Смята се, че това е първият роман в света. Разказът на Мурасаки за сваления от трона син на японски император е несъмнено забележително произведение на литературата. Ето каква е и историята зад тази новаторска за времето си творба и жената, която я е създала.

Дама зад четката

Мурасаки Шикибу е прякор, който бил даден на авторката в двора, тъй като такъв бил обичаят тогава. Истинското й име е останало неизвестно и всичко, което знаем за нея е, че е била родена в клана Фудживара и водела необичаен живот. За разлика от повечето благородни жени, тя останала в къщата на баща си до средата на 20-те си години, когато се омъжила за един от приятелите му - Фудживара Нобутака. Те имали една дъщеря, но две години след раждането на детето Нобутака умрял от холера. Тогава лейди Мурасаки започнала да пише „Приказката за Генджи“.

Придворна дама

Лейди Мурасаки пишела поезия още преди смъртта на съпруга са, но се смята, че именно смъртта му я вдъхновила да напише „Приказката за Генджи“. Когато репутацията й на писател нараснала, лейди Мурасаки била поканена да стане придворна дама на императрица Шоши в императорския двор Хейан. Тя трябвало да бъде както неин възпитател, така и приятел. Една от причините, поради които „Историята на Генджи“ е толкова значима, е, че по-късните глави описват дворцовия живот и аристокрацията изключително детайлно - благодат за историците.

От жена, за жени

Ако „Приказката за Генджи“ е написана от жена, то не по-малко важен е фактът, че е написана за жени. Романът от 1100 страници отнел години, за да бъде написан и съдържа стотици герои. Разделен е на отделни глави, като след написването на всяка от тях ръкописите били раздавани на придворните дами и други високопоставени благородни жени. Тогава било популярно сред жените да си водят дневници и в някои от тях съдържат мнения за приказката. Най-интересен е този на лейди Сарашина (автор на Дневникът на Сарашина). Там тя е изразила радостта си от това, че се е сдобила с пълно копие на приказката.

Дневникът на лейди Мурасаки заедно със „Записки под възглавката“ на Сей Шонагон са основните представители на жанра и до днес.

Чрез фрагменти от дневника на Шикибу и белетристични произведения, историците успели да научат уникални подробности за аристокрация на класическа Япония. По онова време поезията и прозата са писани до голяма степен въз основа на живота на техните автори, но Шикибу се откроява с това, че написаното от нея е художествена измислица - въпреки че мнозина твърдят, че историите в „Приказката за Генджи“ са вдъхновени от събития от реалния живот.

Кана срещу канджи

Подобно на много жени в нейното положение, тя живяла сравнително комфортно. Елитът от периода Хейан обаче предпочитал да образова основно мъжете. Те учили всичко - от поезия и езици до право и политика. Жените били ограничени до изкуствата, защото това се смятало за признак на привлекателност.

И въпреки че на жените по онова време било забранено да учат писмените китайски йероглифи, използвани в двора, Мурасаки можела да си служи с тях. Въпреки това тя пишела предимно на кана - сричково писмо, уникално за Япония. То е известно още като езика на придворните дами и затова жените от онова време положили основите на японската литература, понеже мъжете пишели на китайски.

Приказката за Генджи

Приказката за Генджи била написана основно, за да забавлява дамите в двора и е съвсем основателно да се допусне, че е възможно произведението да е поръчано именно като такова. Текстът разказва за живота на Хикару Генджи - син на древен японски император, на когото била отнета властта и титлата на император. Генджи променил името си на Минамото и решил да стане офицер в императорския двор. Историята проследява как минава животът и времето на сваления наследник, както и представлява подробно сведение за устройството и взаимоотношенията на аристократичното общество Хейан. Това е история не само за политика и власт, но и за емоционални взаимоотношения и любов.

Нови имена

В "Приказката за Генджи" никой от героите не е назован с истинското си име. Дадени са им прякори въз основа на техния статус, външен вид или дори дрехите, които носели. Хикару Генджи, например, означава блестящ принц, Мурасаки, друг персонаж от романа освен името под, което е известна лейди Мурасаки, означава лилаво. Учените смятат, че това избягване на личните имена е културен феномен характерен за периода Хейан. В аристократичната култура тогава е било за предпочитане хората да се обръщат към някого според положението или отношенията си с него, но не и по име.

Писателско умение

Въпреки че „Приказката за Генджи“ няма особен сюжет или план, тя е удивително последователна. В историята има около 400 персонажи, за чието развитие лейди Мурасаки трябвало внимателно да следи и да се уверява, че всички те действат по начини, съответстващи на техните личности, взаимоотношения и позиции. Възможно е Мурасаки да си е помагала, като е базирала героите си на хора, които е познавала в реалния живот (има спекулации, че главните персонажи са самата лейди Мурасаки и любовникът). В текста няма кулминационно събитие, героите просто остаряват, докато нови и нови събития тласкат живота им напред.

Историята обаче завършва внезапно по средата на изречението. Смята се, че Мурасаки е писала до последно...

Мурасаки Шикибу в популярната култура

цвете Мурасаки Шикибу Източник: iStock

Шикибу е една от най-значимите исторически фигури от културата на Източна Азия и е важна част от учебните програми на японските гимназии и колежи, подобно на Шекспир в Европа и Северна Америка. Текстът претърпявал важни преводи и тълкувания през годините, както и доста критики. В Япония „Приказката за Генджи“ е отбелязана на рядката банкнота от 2000 йени, а японското растение символизиращо красотата носи името на авторката - Мурасаки Шикибу.

Подобно на историята за 47-те ронини, „Историята на Генджи“ била адаптирана за големия екран доста пъти, като последният е „Genji monogatari: Sennen no nazo“ от 2011 г. През последните години самата Мурасаки Шикибу се появи като персонаж в игри където атрибути й са вдъхновени от нейните произведения.