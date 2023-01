Повече от два месеца във въздуха: Какво не знаем за най-дългия полет в света

В края на август миналата година безпилотен самолет, задвижван от слънчева енергия, наречен Zephyr, почти подобри един от най-трайните рекорди в авиацията. Безпилотният самолет, управляван от американската армия и произведен от Airbus, летя 64 дни, 18 часа и 26 минути, преди неочаквано да се разбие в Аризона - само четири часа не му достигнаха, за да подобри рекорда за най-продължителен непрекъснат полет.

Този рекорд е поставен преди 64 години, през 1959 г., от Робърт Тим и Джон Кук, които летят на борда на четириместен самолет в небето над Лас Вегас в продължение на 64 дни, 22 часа и 19 минути, пише CNN.

Забележително е, че Zephyr - лек самолет с модерна технология, който лети автономно - не само не успява да надмине това време, но дори и да го беше направил, Тим и Кук пак щяха да запазят световния рекорд за издръжливост при полет с екипаж.

Всъщност не е нищо чудно, че Тим и Кук са успели да се задържат във въздуха толкова дълго, в епоха, която е била по-близка до първия полет на братята Райт, отколкото днес.

Става дума за един от първите семейно ориентирани курорти в Лас Вегас и търсейки реклама, собственикът на хотела се възползва от предложението на един от служителите си: да издигне самолет, носещ името на хотела, и да го използва, за да подобри рекорда за издръжливост на полет, който е бил почти 47 дни във въздуха и е поставен през 1949 г.

Служителят, бивш пилот на изтребител от Втората световна война, станал поправяч на игрални автомати на име Робърт Тим, получил 100 000 долара, за да организира събитието, което след това е обвързано с набиране на средства за изследване на рака.

Тим прекарва месеци в модифициране на избрания от него самолет - Cessna 172: "Това беше сравнително нова конструкция", казва Джанет Беднарек, историк на авиацията и професор в Университета в Дейтън. "Това е просторен четириместен самолет и беше известен с това, че е надежден и сравнително лесен за управление - нещо, на което не е необходимо да обръщаш внимание всеки момент. А когато правите дълги полети, искате самолет, който просто да си бръмчи там."

Модификациите включват матрак за спане, малка стоманена мивка за лична хигиена, премахване на по-голямата част от интериорното оборудване, за да се спести тегло, и елементарен автопилот.

"Важното обаче беше да създадем начин за зареждане с гориво", казва Беднарек.

"До този момент имаше много експерименти с презареждане с гориво във въздуха, но наистина нямаше начин да се модифицира Cessna 172, за да може да се зарежда с гориво във въздуха." Затова създали допълнителен резервоар, който може да се пълни от камион на земята. Когато им се налагало да заредят гориво, те се спускали и летели много ниско и малко над скоростта на претоварване, след което камионът идвал, изтеглял маркуч и с помощта на помпа прехвърлял горивото в самолета.

"Това наистина беше драматична демонстрация на пилотско майсторство, защото понякога трябваше да го правят през нощта и това изискваше прецизно летене", казва още той.

Първите три опита на Тим за рекорд завършват внезапно поради механични повреди, като най-дългият от тях оставя него и втория му пилот във въздуха за около 17 дни. През септември 1958 г. обаче самият рекорд е подобрен от друг екип, също летящ със самолет Cessna 172; сега той е над 50 дни.

За четвъртия си опит Тим избира за нов втори пилот Джон Кук, който също е самолетен механик, тъй като трудно се разбира с предишния си втори пилот.

