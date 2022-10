Астероидът, убил динозаврите, е предизвикал цунами с невиждани размери

А стероидът, убил динозаврите, е предизвикал гигантско цунами, съобщава ТАСС, позовавайки се на американски учени. Досега се смяташе, че единственото последствие от удара е подводният кратер Чиксолуб.

Цунамито, предизвикано от удара на астероида в Земята, вероятно е било с височина от 1,5 до 4,5 км. Според учени от университета в Мичиган вълната е била достатъчно силна, за да промени геологията на планетата.

През късната креда, преди около 65-66 млн. години, на Земята пада астероид с диаметър около 10-14 км. Следствие от това е 180-200-километровият кратер Чиксолуб в днешно Южно Мексико. Няма съмнение в падането на астероида. Предмет на спорове обаче са измирането на динозаврите и морските влечуги, както и други последствия.

