Любопитно

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Лукът е суперхрана, богата на кверцетин и витамини, която укрепва костите, защитава сърцето и бори бактериите. Въпреки ползите, хората с чувствителен стомах или рефлукс трябва да внимават с консумацията му в суров вид

22 април 2026, 08:48
Източник: iStock/Getty Images

Л укът е неизменна част от трапезата на българина – добавяме го към салати, супи и почти всяко основно ястие. Освен незаменим вкус, той носи и редица здравословни ползи. Проверихме какво казва науката за това колко лук е добре да консумираме и как той влияе на организма ни.

В природата съществуват над хиляда разновидности на лука. Най-често използваните в кулинарията са главите стар лук, пресният зелен лук, шалотът и празът. Ядливи са както перата, така и самата глава. Всички те принадлежат към семейство Лукови (Allium) и споделят сходен хранителен състав.

Източник: iStock/Getty Images
  • Хранителна стойност

Лукът е нискокалоричен и практически не съдържа мазнини, но е изключително богат на витамини и минерали. В 100 грама зелен лук се съдържат:

  • 52 мг калций;
  • 0,51 мг желязо;
  • 159 мг калий;
  • 13,14 мг витамин C (около 15–20% от дневната нужда).

В главата лук откриваме:

  • 23 мг калций;
  • 19 мкг фолиева киселина;
  • 146 мг калий;
  • 7,4 мг витамин С;
  • Витамин B6 и манган.

Какви са ползите за здравето? Изследванията сочат, че лукът притежава мощни лечебни свойства. Ето кои са основните му предимства според науката:

Намалява риска от онкологични заболявания

Тезата, че лукът помага в превенцията на рака, се базира на лабораторни данни. Експерименти показват, че органичните серни съединения (производни на кверцетин и алицин) могат да забавят растежа на туморните клетки и да предизвикат апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Въпреки че повечето резултати са in vitro, обсервационно проучване в Китай установява, че хората, които редовно консумират лук, страдат по-рядко от рак на дебелото черво. Изчислено е, че консумацията на 16 кг лук годишно (около 40 г на ден) намалява този риск с до 80%.

Укрепва костната система

Лукът може да повиши минералната плътност на костите, което е критично за жени в постменопауза, изложени на риск от остеопороза. Тайвански учени са установили, че екстрактът от лук стимулира образуването на нови костни клетки. Проучване на Медицинския университет в Южна Каролина допълва, че жените, консумиращи редовно лук, имат 5% по-висока костна плътност и 20% по-нисък риск от фрактура на тазобедрената става.

Защитава сърцето и кръвоносните съдове

Високата концентрация на кверцетин в лука помага за неутрализиране на свободните радикали и понижаване на кръвното налягане. Според клиниката в Кливланд, зеленчукът е особено полезен за хора с метаболитен синдром (наднормено тегло, високо кръвно и захар). Доказано е, че добавянето на кверцетин към диетата намалява нивата на „лошия“ холестерол (LDL) и С-реактивния протеин, който е маркер за възпаление.

Източник: Thinkstock/Getty Images

Подобрява храносмилането

Лукът е богат на диетични фибри и пребиотици. Проучване от 2025 г. в списание mSystems сочи, че екстрактите от лук подобряват състава на чревната микробиота, подсилват чревната бариера и стимулират растежа на полезни пробиотични бактерии.

Естествен антибиотик

Кверцетинът в лука инхибира растежа на патогени като Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Има данни, че вещества в люспите на лука могат да потиснат и Helicobacter pylori – основен причинител на гастрит. Любопитно е, че колкото по-стар е лукът, толкова по-силни са антибактериалните му свойства.

Възможни вреди и противопоказания

Въпреки ползите, лукът може да предизвика подуване и газове, особено при хора със синдром на раздразнените черва, поради съдържанието на фруктани. Пресният лук често е „тригер“ за киселини при страдащите от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), тъй като дразни лигавицата на хранопровода.

Колко лук да ядем? Няма строга норма, но лукът се класифицира като зеленчук, от които се препоръчват поне 5 порции дневно. Дори едно резе лук в салатата се зачита за порция. Суровият лук е по-богат на нутриенти, но термично обработеният (задушен или печен) се усвоява по-лесно от стомаха, тъй като процесът намалява количеството на ферментиращите захари.

Източник: www.rambler.ru    
Лук Здравословни ползи Хранителна стойност Противоракови свойства Укрепва костната система Защитава сърцето
По темата

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

pariteni.bg
От основателите на Alpina: Bovensiepen Zagato за скромните 370 000 евро

От основателите на Alpina: Bovensiepen Zagato за скромните 370 000 евро

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 часа
Последни новини

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

България Преди 40 минути

Процесът започна на 12 декември 2023 г.

<p>Блокадата на САЩ&nbsp;взема на прицел основните източници на приходи на Иран?</p>

Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Свят Преди 46 минути

Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

България Преди 1 час

Той се е движил в насрещното

<p>Кристалина Георгиева: България&nbsp;е в силна икономическа позиция</p>

Кристалина Георгиева: България се присъедини плавно към еврозоната и е в силна икономическа позиция

Пари Преди 1 час

Според нея е важно бюджетната политика да се насочи към дългосрочни приоритети

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

През изминалата седмица над десет държави заявиха, че са готови да се присъединят към международна мисия, водена от Великобритания и Франция

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Свят Преди 1 час

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Технологии Преди 1 час

На гумите обикновено се гледа само като разход, а в действителност те са основополагащи за нашата/ваша безопасност на пътя. Затова, когато дойде време за смяна, не пестете, парите ще ви се върнат

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

България Преди 1 час

Предвиждат се внезапни проверки, въпреки критиките за неточни резултати

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

България Преди 1 час

Пътниците слезли от превозното средство, след като то закъсало без гориво близо до границата, но внезапно машината потеглила на заден ход и помела хората на пътя

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

България Преди 1 час

.

Ширако: Японският деликатес, който „подмладява“, но не е за всеки

Любопитно Преди 1 час

В Япония го наричат „бели деца“, а вкусът му е сравняван с изискан яйчен крем. Зад поетичното име ширако обаче стои една от най-необичайните съставки в световната кулинария – семенната течност от мъжки риби

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Технологии Преди 1 час

OpenAI представи новата система за генериране на изображения на чатбота си, като обещава значителен скок в способностите, скоростта на работа и уменията. Ботът вече ще обмисля много по-прецизно каква е задачата и ще работи с най-различни стилове

<p>Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско</p>

Заваля сняг на проходите Превала и Пампорово

България Преди 2 часа

При необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на засегнатите участъци

Рокади, заем, сливане: СОС се събира извънредно заради Четвърта градска болница

Рокади, заем, сливане: СОС се събира извънредно заради Четвърта градска болница

България Преди 2 часа

Столичният общински съвет ще обсъди смяна на ръководството на лечебното заведение и вливането му във Втора МБАЛ

Напрежение преди преговорите: „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел

Напрежение преди преговорите: „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел

Свят Преди 2 часа

Израелската армия (ЦАХАЛ) определи атаката като „явно нарушение“ на 10-дневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ

Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта
Ексклузивно

Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта

Любопитно Преди 3 часа

Научете как да приготвите този лек и неустоим десерт стъпка по стъпка

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Любов, съд и милиони погледи: историята на Амбър Хърд без филтър

Edna.bg

Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Edna.bg

Испанска легенда видя личен мотив в отношението на Арбелоа към Карвахал

Gong.bg

Левски си връща нападател, защитник пред напускане

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка

Nova.bg

Автобус потегли сам на заден ход до ГКПП „Малко Търново“, има двама загинали и 16 ранени (СНИМКИ)

Nova.bg