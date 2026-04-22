Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Л укът е неизменна част от трапезата на българина – добавяме го към салати, супи и почти всяко основно ястие. Освен незаменим вкус, той носи и редица здравословни ползи. Проверихме какво казва науката за това колко лук е добре да консумираме и как той влияе на организма ни.

В природата съществуват над хиляда разновидности на лука. Най-често използваните в кулинарията са главите стар лук, пресният зелен лук, шалотът и празът. Ядливи са както перата, така и самата глава. Всички те принадлежат към семейство Лукови (Allium) и споделят сходен хранителен състав.

Хранителна стойност

Лукът е нискокалоричен и практически не съдържа мазнини, но е изключително богат на витамини и минерали. В 100 грама зелен лук се съдържат:

52 мг калций;

0,51 мг желязо;

159 мг калий;

13,14 мг витамин C (около 15–20% от дневната нужда).

В главата лук откриваме:

23 мг калций;

19 мкг фолиева киселина;

146 мг калий;

7,4 мг витамин С;

Витамин B6 и манган.

Какви са ползите за здравето? Изследванията сочат, че лукът притежава мощни лечебни свойства. Ето кои са основните му предимства според науката:

Намалява риска от онкологични заболявания

Тезата, че лукът помага в превенцията на рака, се базира на лабораторни данни. Експерименти показват, че органичните серни съединения (производни на кверцетин и алицин) могат да забавят растежа на туморните клетки и да предизвикат апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Въпреки че повечето резултати са in vitro, обсервационно проучване в Китай установява, че хората, които редовно консумират лук, страдат по-рядко от рак на дебелото черво. Изчислено е, че консумацията на 16 кг лук годишно (около 40 г на ден) намалява този риск с до 80%.

Укрепва костната система

Лукът може да повиши минералната плътност на костите, което е критично за жени в постменопауза, изложени на риск от остеопороза. Тайвански учени са установили, че екстрактът от лук стимулира образуването на нови костни клетки. Проучване на Медицинския университет в Южна Каролина допълва, че жените, консумиращи редовно лук, имат 5% по-висока костна плътност и 20% по-нисък риск от фрактура на тазобедрената става.

Защитава сърцето и кръвоносните съдове

Високата концентрация на кверцетин в лука помага за неутрализиране на свободните радикали и понижаване на кръвното налягане. Според клиниката в Кливланд, зеленчукът е особено полезен за хора с метаболитен синдром (наднормено тегло, високо кръвно и захар). Доказано е, че добавянето на кверцетин към диетата намалява нивата на „лошия“ холестерол (LDL) и С-реактивния протеин, който е маркер за възпаление.

Подобрява храносмилането

Лукът е богат на диетични фибри и пребиотици. Проучване от 2025 г. в списание mSystems сочи, че екстрактите от лук подобряват състава на чревната микробиота, подсилват чревната бариера и стимулират растежа на полезни пробиотични бактерии.

Естествен антибиотик

Кверцетинът в лука инхибира растежа на патогени като Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Има данни, че вещества в люспите на лука могат да потиснат и Helicobacter pylori – основен причинител на гастрит. Любопитно е, че колкото по-стар е лукът, толкова по-силни са антибактериалните му свойства.

Възможни вреди и противопоказания

Въпреки ползите, лукът може да предизвика подуване и газове, особено при хора със синдром на раздразнените черва, поради съдържанието на фруктани. Пресният лук често е „тригер“ за киселини при страдащите от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), тъй като дразни лигавицата на хранопровода.

Колко лук да ядем? Няма строга норма, но лукът се класифицира като зеленчук, от които се препоръчват поне 5 порции дневно. Дори едно резе лук в салатата се зачита за порция. Суровият лук е по-богат на нутриенти, но термично обработеният (задушен или печен) се усвоява по-лесно от стомаха, тъй като процесът намалява количеството на ферментиращите захари.