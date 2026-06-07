България

Земеделският министър присъства на премахването на незаконна ограда в местността "Баба Алино"

Комплексътняма издадени строителни книжа от Общината

7 юни 2026, 07:21
Земеделският министър присъства на премахването на незаконна ограда в местността "Баба Алино"
Източник: БГНЕС

М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността "Баба Алино" край Варна днес, съобщиха от ведомството. Той ще присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия. Зедно с министър Абровски ще бъде и директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, се посочва в съобщението.

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

На 27 май министър Абровски, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извършиха на място проверка по случая "Баба Алино". 

Схемата „Баба Алино“: Проверяват длъжностни лица за прикриване на 104 незаконни сгради

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в "Баба Алино". Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол. 

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
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