Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Л укът не само добавя вкус към ястията, но е богат и на антиоксиданти и растителни съединения, които помагат в борбата с възпаленията и поддържат имунната система, съобщава американското издание VeryWell Health. Изданието отбелязва, че лукът има 8 полезни свойства за човешкото тяло.
- Убива бактерии
Лукът може да убие 3 вида бактерии едновременно: Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus cereus. Изследванията показват, че кверцетинът, флавоноид, който се намира в лука, може да спира растежа на много видове бактерии.
- Помага срещу възпаленията
Той е богат източник на флавоноидите кверцетин (които се борят със свободните радикали в организма). Няколко проучвания върху хора са изследвали връзката между нивата на кверцетин и имуномодулиращите ефекти. Проучване от 2016 г. потвърждава ползите от увеличаването на приема на кверцетин.
- Има антиоксидантни свойства
Наред с други зеленчуци от семейство Allium (като чесън, праз и шалот), лукът съдържа флавоноиди, глутатион, селенови съединения, витамини E и C. Всички тези компоненти допринасят за антиоксидантните свойства на лука.
- Помага за регулиране на кръвната захар
Проучвания върху животни показват, че екстрактът от луковица Allium cepa значително намалява високите нива на кръвната глюкоза (захар). Когато се приема едновременно с антидиабетното лекарство метформин, лукът може да намали нивата на кръвната захар на гладно с 35-50%, в зависимост от дозата. В публикацията се отбелязва, че това е обещаващ резултат, особено като се има предвид наличието и безопасността на лука.
- Подпомага здравината на костите
Проучванията показват, че GPCS пептидът, открит в лука, предотвратява разграждането на костите, намалява костната загуба и намалява риска от фрактури.
- Полезен за храносмилателната система
Лукът е една от най-добрите пробиотични храни, които защитават чревната лигавица. Те съдържат инулин, пробиотично съединение, което насърчава здравословния растеж на чревните бактерии.
- Съдържа много ползи за здравето
Лукът е силно хранителна храна, която може да допринесе за здравословното хранене. 1/2 чаша суров лук съдържа само 30 калории, 0 г мазнини, 7 г въглехидрати, 1 г протеин, както и желязо, калий, калций, витамини C и B6, фолат, цинк и селен.
- Подпомага контрола на теглото
Излишното тегло е свързано с метаболитни и възпалителни промени, произтичащи от високата консумация на наситени мазнини. Добавянето на лук към вашата диета може значително да намали телесното тегло, телесните мазнини и нивата на триглицеридите в кръвта.
Публикацията отбелязва, че лукът е полезен както суров, така и готвен. Готвенето на лук обаче намалява количеството тиосулфинати – съединения, които придават на лука неговите антимикробни, противогъбични и антибиотични свойства. В същото време изследванията показват, че нарязването на лука преди готвене запазва полезните му свойства.