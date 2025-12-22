Любопитно

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Лукът е богат на антиоксиданти и кверцетин, който убива бактерии, бори възпаленията, регулира кръвната захар, поддържа костите, храносмилането и имунитета, помага за контрол на теглото и е нискокалоричен

22 декември 2025, 07:39
Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук
Л укът не само добавя вкус към ястията, но е богат и на антиоксиданти и растителни съединения, които помагат в борбата с възпаленията и поддържат имунната система, съобщава американското издание VeryWell Health. Изданието отбелязва, че лукът има 8 полезни свойства за човешкото тяло.

  • Убива бактерии 

Лукът може да убие 3 вида бактерии едновременно: Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus cereus. Изследванията показват, че кверцетинът, флавоноид, който се намира в лука, може да спира растежа на много видове бактерии. 

  • Помага срещу възпаленията 

Той е богат източник на флавоноидите кверцетин (които се борят със свободните радикали в организма). Няколко проучвания върху хора са изследвали връзката между нивата на кверцетин и имуномодулиращите ефекти. Проучване от 2016 г. потвърждава ползите от увеличаването на приема на кверцетин. 

  • Има антиоксидантни свойства 

Наред с други зеленчуци от семейство Allium (като чесън, праз и шалот), лукът съдържа флавоноиди, глутатион, селенови съединения, витамини E и C. Всички тези компоненти допринасят за антиоксидантните свойства на лука. 

  • Помага за регулиране на кръвната захар 

Проучвания върху животни показват, че екстрактът от луковица Allium cepa значително намалява високите нива на кръвната глюкоза (захар). Когато се приема едновременно с антидиабетното лекарство метформин, лукът може да намали нивата на кръвната захар на гладно с 35-50%, в зависимост от дозата. В публикацията се отбелязва, че това е обещаващ резултат, особено като се има предвид наличието и безопасността на лука. 

  • Подпомага здравината на костите

Проучванията показват, че GPCS пептидът, открит в лука, предотвратява разграждането на костите, намалява костната загуба и намалява риска от фрактури. 

  • Полезен за храносмилателната система 

Лукът е една от най-добрите пробиотични храни, които защитават чревната лигавица. Те съдържат инулин, пробиотично съединение, което насърчава здравословния растеж на чревните бактерии. 

  • Съдържа много ползи за здравето 

Лукът е силно хранителна храна, която може да допринесе за здравословното хранене. 1/2 чаша суров лук съдържа само 30 калории, 0 г мазнини, 7 г въглехидрати, 1 г протеин, както и желязо, калий, калций, витамини C и B6, фолат, цинк и селен. 

  • Подпомага контрола на теглото 

Излишното тегло е свързано с метаболитни и възпалителни промени, произтичащи от високата консумация на наситени мазнини. Добавянето на лук към вашата диета може значително да намали телесното тегло, телесните мазнини и нивата на триглицеридите в кръвта.

Публикацията отбелязва, че лукът е полезен както суров, така и готвен. Готвенето на лук обаче намалява количеството тиосулфинати – съединения, които придават на лука неговите антимикробни, противогъбични и антибиотични свойства. В същото време изследванията показват, че нарязването на лука преди готвене запазва полезните му свойства.

