Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Л укът не само добавя вкус към ястията, но е богат и на антиоксиданти и растителни съединения, които помагат в борбата с възпаленията и поддържат имунната система, съобщава американското издание VeryWell Health. Изданието отбелязва, че лукът има 8 полезни свойства за човешкото тяло.

Убива бактерии

Лукът може да убие 3 вида бактерии едновременно: Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus cereus. Изследванията показват, че кверцетинът, флавоноид, който се намира в лука, може да спира растежа на много видове бактерии.

Източник: Getty Images

Помага срещу възпаленията

Той е богат източник на флавоноидите кверцетин (които се борят със свободните радикали в организма). Няколко проучвания върху хора са изследвали връзката между нивата на кверцетин и имуномодулиращите ефекти. Проучване от 2016 г. потвърждава ползите от увеличаването на приема на кверцетин.

Има антиоксидантни свойства

Наред с други зеленчуци от семейство Allium (като чесън, праз и шалот), лукът съдържа флавоноиди, глутатион, селенови съединения, витамини E и C. Всички тези компоненти допринасят за антиоксидантните свойства на лука.

Помага за регулиране на кръвната захар

Проучвания върху животни показват, че екстрактът от луковица Allium cepa значително намалява високите нива на кръвната глюкоза (захар). Когато се приема едновременно с антидиабетното лекарство метформин, лукът може да намали нивата на кръвната захар на гладно с 35-50%, в зависимост от дозата. В публикацията се отбелязва, че това е обещаващ резултат, особено като се има предвид наличието и безопасността на лука.

Източник: Getty Images

Подпомага здравината на костите

Проучванията показват, че GPCS пептидът, открит в лука, предотвратява разграждането на костите, намалява костната загуба и намалява риска от фрактури.

Полезен за храносмилателната система

Лукът е една от най-добрите пробиотични храни, които защитават чревната лигавица. Те съдържат инулин, пробиотично съединение, което насърчава здравословния растеж на чревните бактерии.

Съдържа много ползи за здравето

Лукът е силно хранителна храна, която може да допринесе за здравословното хранене. 1/2 чаша суров лук съдържа само 30 калории, 0 г мазнини, 7 г въглехидрати, 1 г протеин, както и желязо, калий, калций, витамини C и B6, фолат, цинк и селен.

Подпомага контрола на теглото

Излишното тегло е свързано с метаболитни и възпалителни промени, произтичащи от високата консумация на наситени мазнини. Добавянето на лук към вашата диета може значително да намали телесното тегло, телесните мазнини и нивата на триглицеридите в кръвта.

Публикацията отбелязва, че лукът е полезен както суров, така и готвен. Готвенето на лук обаче намалява количеството тиосулфинати – съединения, които придават на лука неговите антимикробни, противогъбични и антибиотични свойства. В същото време изследванията показват, че нарязването на лука преди готвене запазва полезните му свойства.