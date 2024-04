Проучване: Почти половината от най-големите китайски градове бавно потъват

С поред ново проучване, публикувано тази седмица в списание Science, почти половината от големите китайски градове потъват, което излага милиони местни жители на риск от наводнения.

(Във видеото може да научите повече за: Този китайски град е копие на Париж)

Проучването установява, че 45% от градските територии в Китай потъват по-бързо от 3 мм годишно, а 16% потъват със скорост над 10 мм годишно.

Авторите на проучването разглеждат 82 китайски града с население над 2 милиона души и използват радарни импулси от сателити, за да установят промени в разстоянието между сателита и земята.

След това са измерили как се е променила надморската височина на градовете в периода 2015-2022 г.

Установили са, че нивото на най-големия китайски град Шанхай продължава да се понижава, въпреки че вече е потънал с около 3 м през последните 100 години.

Satellite Measures Find Nearly Half of China's Biggest Cities Are Slowly Sinkinghttps://t.co/JDdQvBqJ81