Бум на респираторно болни деца в Китай: Болниците в Пекин са претъпкани

Б олниците в Пекин и Северен Китай се борят с рязкото увеличаване на броя на децата с респираторни заболявания, тъй като страната навлиза в първата си зима след облекчаването на строгия контрол на COVID-19 преди почти една година.

Според репортажи на CNN и китайските държавни и социални медии, чакането за преглед при лекар продължава с часове, а стотици пациенти се редят на опашки в някои детски болници в големите градове в Северен Китай.

Служител на детската болница в Пекин заяви пред държавните медии във вторник, че сегашните средно повече от 7000 пациенти дневно "далеч надхвърлят капацитета на болницата". Най-голямата педиатрична болница в близкия град Тиендзин счупи рекорд в събота, приемайки повече от 13 000 деца в амбулаторните и спешните си отделения, според местна държавна медия.

The World Health Organization is asking China to provide information on an unexplained outbreak of respiratory illnesses and pneumonia, particularly in children. Hospitals in multiple cities are reportedly ‘overwhelmed’ ⤵️ pic.twitter.com/p2F2udG7mE — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2023

Когато в четвъртък CNN се обади, за да попита за местата за прием в една от пекинските болници, служител каза, че посещението при педиатър може да отнеме цял ден.

"В момента тук има много деца. Тези, които са си записали спешен час вчера, все още не са успели да се видят с лекаря тази сутрин", каза служителят.

Здравните служители в Пекин и други големи градове в Северен Китай заявиха, че основните причини са типични сезонни заболявания, включително грип и респираторно-синцитиален вирус (РСВ), както и микоплазмена пневмония - бактериална инфекция, която обикновено причинява лека инфекция и често засяга децата.

Indications of a large outbreak of viral respiratory disease in China. Videos are from various Chinese hospitals. Emergency room wait times are up to 24 hours. Deaths of children as well as the elderly have been reported.

Take precautions, the U.S. government won't protect you. pic.twitter.com/5BCatpzxpe — Dr. Lawrence Sellin (@LawrenceSellin) November 22, 2023

Скокът на случаите в Северен Китай идва на фона на увеличаването на сезонните респираторни инфекции в цялото северно полукълбо, включително в Съединените щати, където РСВ се разпространява в "безпрецедентни" размери сред децата.

Ситуацията в Китай обаче предизвика загриженост в световен мащаб, след като в сряда Световната здравна организация (СЗО) поиска от Китай да предостави повече информация относно увеличаването на респираторните заболявания и "съобщените струпвания на недиагностицирана пневмония при деца", като се позова на публикация от системата за наблюдение с отворен код ProMED.

След разговор с китайски здравни и болнични служители в четвъртък обаче СЗО заяви, че данните сочат увеличение на амбулаторните консултации и хоспитализациите на деца поради микоплазмена пневмония през май и общи сезонни заболявания РСВ, аденовирус и грипен вирус от октомври насам.

Китай отрече нов вирус да причинява бума на заразени

"Някои от тези увеличения са по-рано през сезона, отколкото в миналото, но не са неочаквани, като се има предвид отмяната на ограниченията на COVID-19, каквито подобни случаи имаше и в други страни", заявиха от СЗО.

Агенцията добави, че китайските власти са заявили, че "не са открити никакви необичайни или нови патогени или необичайни клинични прояви".

Външни експерти, които следят ситуацията, също отбелязаха, че няма доказателства за наличието на нов патоген, но призоваха Китай да сподели повече информация за ситуацията с обществеността.

🇨🇳 🏥 😷 #Pediatric hospitals in northern #China are reporting a surge in cases of #pneumonia-like diseases.



After a request for information from the #WHO, #Beijing it found no "unusual or novel pathogens".



FRANCE 24's @emeraldmaxwell reports 👇 pic.twitter.com/xQN2oh3YD7 — FRANCE 24 English (@France24_en) November 24, 2023

"Не смятаме, че някъде е скрит непознат патоген. Няма доказателства за това", заяви пред CNN Джин Донгян, вирусолог от Училището по биомедицински науки към Университета на Хонконг.

Катрин Бенет, епидемиолог в университета "Дикин" в Австралия, заяви, че основното притеснение е дали нарастването на детската пневмония не показва нов патоген или нови нива на тежест на заболяването.

"Досега не сме чували съобщения за нито едно от двете", казва Бенет, като добавя, че е важно да се наблюдават източниците на инфекция, за да се изключат подобни опасения.

Препълнени болници

През последните седмици китайски родители се оплакват в социалните медии от претъпканите болници, където за преглед при лекар са необходими часове, а след това се чака още по-дълго за кръвен тест или интравенозно въвеждане.

Предвид сравнително слабо развитата система за първична медицинска помощ в Китай, болните хора обикновено се насочват към болници или спешни отделения като първа точка за контакт. Тези заведения могат да бъдат препълнени по време на пиковите сезони.

В китайската социална медийна платформа Weibo широко разпространена снимка показва болничен екран, който уведомява пациентите, че на опашката има над 700 души, а очакваното време за чакане е 13 часа.

Респираторно заболяване и огнища на пневмония при деца в Китай, СЗО иска информация

В педиатрична болница, свързана със Столичния институт по педиатрия в Пекин, коридорите са били толкова пълни, че някои деца с интравенозни капки са седели в скута на родителите си, които са се наредили по коридорите на сгъваеми столчета, показват видеоклипове в социалните медии.

Националните здравни власти на Китай и болничните служители многократно са призовавали родителите да не бързат с децата директно към големите педиатрични заведения, а да ги водят за диагностика в други здравни центрове, предлагащи първична помощ или общи услуги.

В четвъртък Националната здравна комисия (НЗК) предупреди родителите, че в големите болници може да има "дълго чакане и висок риск от кръстосана инфекция", като ги насочи към други видове заведения за триаж.

⚠️UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK—An emerging large outbreak of pneumonia in China, with pediatric hospitals in Beijing, Liaoning overwhelmed with sick children, & many schools suspended. Beijing Children's Hospital overflowing. 🧵on what we know so far:pic.twitter.com/hmgsQO4NEZ — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 22, 2023

В изявление НЗК заяви, че е инструктирала "всички населени места" да укрепят системите си за управление на случаите и лечение, включително да идентифицират тежките случаи сред наплива от пациенти.

Междувременно общинското правителство на Пекин препубликува статия в държавната медия, в която лекар казва на родителите, че не е необходимо да искат интравенозни течности "веднага щом детето има температура".

В четвъртък СЗО съобщи, че китайските официални лица са докладвали, че "нарастването на респираторните заболявания не е довело до натоварване на болниците с пациенти, надвишаващо капацитета им".

Reports from China say that the respiratory disease outbreak is causing hospitals to be overwhelmed and hospital staff are getting sick. Chinese authorities say it is a bacterial infection, Mycoplasma pneumonia. Other sources in China say it could be new strains of viruses. pic.twitter.com/Cc7DFI5TVi — Dr. Lawrence Sellin (@LawrenceSellin) November 23, 2023

Нарастване на случаите на постковид

Скокът на посещенията в болниците съвпада с първата пълна зима в Китай без контрола на "нулев Ковид", при който хората поддържаха строга социална дистанция и носеха маски за лице.

Контролът беше внезапно облекчен през декември миналата година, след като избухнаха редки протести срещу пандемичните мерки, които включваха строги забрани за достъп.

Не е ясно дали има увеличение на респираторните заболявания или на тежките случаи сред децата в сравнение с годините преди пандемията поради ограничените публични данни, публикувани от Китай.

"По време на "нулевия Ковид" тези (общи респираторни) заболявания биха били подценени (тъй като хората избягваха болниците) и тъй като всички прилагаха известно социално дистанциране, заболеваемостта беше ниска", казва Джин, вирусолог от университета в Хонконг.

"Абсолютно нормално е тази година в сравнение с миналата да има голямо увеличение. Но дали е голям скок в сравнение с 2018 г., 2019 г., това все още предстои да се определи", каза той.

Джин добави, че за настоящата ситуация може да играят роля и социални фактори, тъй като родителите може да са по-загрижени за здравето на децата си след пандемията, което да ги накара да потърсят повече медицинска помощ.

🇨🇳 | Children's hospitals in several cities throughout #China are facing challenges of overcrowding, with online reports highlighting a notable rise in infections among medical personnel. The upswing in cases encompasses children exhibiting symptoms like fever, common cold,… pic.twitter.com/FDVezhrE7a — Breaking News (@PlanetReportHQ) November 23, 2023

След появата на пандемията от COVID-19 в края на 2019 г. се обръща по-голямо внимание на огнищата на болестта. Има и призиви за повече прозрачност - включително от страна на Китай, който е обвиняван, че възпрепятства разследването на произхода на вируса и прикрива ранна информация за разпространението му.

Кристин Дженкинс, професор по респираторна медицина в UNSW Сидни, заяви, че увеличаването на вирусните инфекции на дихателните пътища при децата по това време на годината не е неочаквано и е явление, което се наблюдава от много десетилетия по целия свят в началото на зимата.

"Въпреки това, в контекста на пандемията, дължаща се на сравнително нов вирус като (новия COVID-19) и възможността други нови вируси или мутации да причиняват заболявания на дихателните пътища, незабавното докладване и наблюдение са от съществено значение", каза тя.