Китай се задушава по време на най-горещите дни в историята си

Т емпературата в Пекин скочи над 41 градуса по Целзий в четвъртък, поставяйки нов рекорд за най-горещия ден в столицата през юни, докато милиони в гъсто населения североизточен Китай са подложени на горещи вълни, които според прогнозите ще продължат до уикенда.

Максималната температура от четвъртък - 41,1 градуса по Целзий, счупи предишния рекорд от 40,6 градуса по Целзий, поставен на 10 юни 1961 г., когато в Китай започнали да водят подробни статистики, се казва в държавната медия The Beijing News.

Метеорологичната обсерватория в Пекин отправила предупреждение за горещо време в града с код „червено“ – най-високото ниво в системата, което съветва всички хора да избягват работата на открито, а децата и възрастните хора да вземат предпазни мерки.

