Леонардо ди Каприо дебютира тайно на Met Gala с гаджето си – ето защо никой не го забеляза

Л еонардо ди Каприо тайно направи своя дебют на Met Gala – и почти всички го пропуснаха.

Актьорът за първи път присъства на бляскавото събитие в понеделник вечер, за да подкрепи приятелката си, модела Витория Черети, но избра да не минава по червения килим.

Вместо това 50-годишната звезда от „Титаник“ се присъедини към 26-годишната си партньорка вътре в залата. Двойката беше заснета от камера, като Ди Каприо се опитваше да прикрие лицето си на черно-бяла снимка, публикувана в сряда в Instagram профила на Vogue.

Носителят на „Оскар“ изглеждаше елегантно в класически смокинг.

Черети, от своя страна, почете темата на вечерта – Superfine: Tailoring Black Style – с рокля на тънки райета от колаборацията Moncler x EE72, допълнена с подходящи ръкавици, ефектен шлейф и обемна качулка. Моделът завърши визията си с черни токчета и бижута от Briony Raymond.

Витория Черети и Леонардо ди Каприо са във връзка от 2023 г., когато бяха забелязани заедно в нощен клуб на Ибиса, където си взимаха храна късно през нощта.

Макар че двамата предпочитат да пазят връзката си далеч от публичното пространство, Черети наскоро сподели за една „изключително досадна“ страна на романса им. „Веднага щом влезеш във връзка с някого, който има по-голяма аудитория от теб, се превръщаш в ‘приятелката на’ – или ‘гаджето на’, между другото“, каза тя в интервю за Vogue France през март.

„Изведнъж хората започват да говорят за теб като за приятелката на еди-кой си, която преди е била с друг еди-кой си“, обясни Черети. „Не е приятно да осъзнаеш, че не можеш да обичаш когото искаш, само заради етикетите, които хората ти лепят.“

