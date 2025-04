Леонардо ди Каприо изненада с нова визия на CinemaCon 2025 в Лас Вегас

Л еонардо ди Каприо изненада с впечатляваща промяна във външния си вид по време на CinemaCon 2025 в Лас Вегас във вторник.

50-годишният актьор, който е във връзка с 26-годишния модел Витория Черети – наполовина по-млада от него, се появи на събитието с видимо боядисана коса, брада и вежди, докато крачеше по червения килим.

Звездата позира редом до колегите си от "One Battle After Another" – 34-годишната Теяна Тейлър и 54-годишната Реджина Хол. За случая Ди Каприо избра изцяло черен ансамбъл – велурена риза с дълги ръкави, закопчана догоре, и елегантен панталон. Визията му бе завършена с чифт лъскави черни обувки.

Leonardo DiCaprio, 50, debuts shock midlife crisis makeover as he poses with co-stars

Теяна и Реджина също направиха впечатление с избора си на тоалети. Тейлър се появи в текстурирана тъмносиня рокля, съчетана с палто с ефектни златни акценти. Хол заложи на пастелносиня сатенена блуза, прибрана в широки панталони, обсипани със сребърни пайети.

По време на събитието Леонардо сподели мислите си за филма, заявявайки: „С този филм режисьорът Пол Томас Андерсън е докоснал нещо политически и културно, което гори под повърхността на нашата психика.“

Трейлърът на "One Battle After Another" дебютира в края на март, като Ди Каприо използва повода, за да стартира своя YouTube канал. Във филма той влиза в ролята на бунтовник, решен да спаси отвлечената си дъщеря.

Според Variety, на CinemaCon във вторник бяха показани допълнителни кадри от продукцията. В една от сцените героят на Ди Каприо се затруднява да си спомни кодова дума, необходима за мобилизирането на група радикали, които могат да му помогнат.

„Изпържих си мозъка“, признава героят му в телефонен разговор. „Злоупотребявам с наркотици и алкохол през последните 30 години. Аз съм любител на наркотиците и алкохола.“

Leonardo DiCaprio's 'midlife makeover' proves men are finally feeling what women have been subjected to for decades

Човекът от другата страна на линията обаче не проявява никакво съчувствие и го упреква, че е прекалено агресивен.

"One Battle After Another" е адаптация на романа "Vineland" (1990) на Томас Пинчън. Написан и режисиран от Пол Томас Андерсън, филмът разполага с бюджет от 140 милиона долара. Заснет е на 35-милиметрова лента с камери VistaVision, а снимките са проведени в Калифорния и Ел Пасо, Тексас.

Първоначално планиран за премиера на 8 август, филмът бе отложен за 26 септември.

Това е първата главна роля на Леонардо ди Каприо след "Killers of the Flower Moon" (2023), който получи 10 номинации за "Оскар".