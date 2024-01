Показалецът ви по-къс ли е от безименния? Възможно е да сте психопат

О т Жокера до Патрик Бейтман, психопатите са участвали в много известни блокбъстъри през годините.

Сега учените разкриха лесен начин за идентифициране на психопатите в реалния свят – и всичко зависи от техните ръце.

Проучване установи, че хората, които имат по-дълъг безименен пръст от показалеца, са по-склонни да имат психопатични наклонности.

Изследователи от Centre de Recherche Charles-Le Moyne в Квебек казват, че откритията предполагат, че психопатията може да е „биологично вкоренена“.

Is your index finger shorter than your ring finger? You might be a PSYCHOPATH, scientists say https://t.co/dnTR7qBSVc pic.twitter.com/qK3bsek5H2

Проучването, публикувано в Journal of Psychiatric Research, изследва ръцете на 80 участници – 44, които са имали клинична диагноза разстройство при употреба на амфетамин (AUD), антисоциално разстройство на личността (ASPD) или и двете, и 36 здрави контролни субекти.

Изследователите направиха подробни сканирания на десните ръце на участниците и ги подложиха на няколко психологически оценки, включително една, предназначена да тества типовете личност.

Резултатите разкриха ясна връзка между по-ниското съотношение 2D:4D (по-дълъг безименен пръст от показалеца) и антисоциални черти, както и по-високи резултати на тестовете за личността на Тъмната триада.

Предишни проучвания показват, че дължината на пръстите се влияе от количеството тестостерон и естроген, на които е изложен плодът в утробата.

По-високият тестостерон причинява по-ниско съотношение 2D:4D, докато по-ниският тестостерон причинява по-високо съотношение 2D:4D.

Psychopaths have index fingers shorter than their ring fingers, study finds



Narcissism, lying, manipulation, lack of remorse are common traits of psychopaths.



So can someone please check the fingers of ‘you know who’. https://t.co/p8r7iKi5YX