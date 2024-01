Появиха се неочаквани нови симптоми на COVID-19, ето кои

С лучаите на COVID отново достигнат относително високи нива. Вариантът N.1 имаше бързо разпространение през декември 2023 г. и сега се превърна в най-често срещания щам на вируса, разпространяващ се в САЩ, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията ( CDC ) на САЩ. Случаите на JN.1 също се разпространяват в Обединеното кралство, както и в Китай и Индия.

В момента здравните власти не са сигурни дали инфекциите с JN.1 предизвикват различни симптоми от други варианти, като се отбелязва, че „видовете симптоми и колко тежки са те обикновено зависят повече от имунитета и цялостното здраве на човека, отколкото кой вариант причинява инфекция."

Въпреки това има някои достойни доказателства, че хората съобщават за малко по-различни симптоми на COVID този сезон.

Последните данни от декември 2023 г. от Службата за национална статистика на Обединеното кралство показват, че най-често съобщаваните симптоми сред анкетираните респонденти с COVID-19 включват:

Много от основните симптоми, включително хрема и кашлица, са докладвани сред хората с COVID от 2020 г., въпреки че списъкът включва някои нови допълнения, като проблеми със съня и тревожност.

Също така е забележително, че загубата на вкус и обоняние – някога смятана за издайнически признак на COVID – сега се съобщава само от 2 до 3 процента от заразените хора.

Внезапното покачване на JN.1 предполага, че той е или по-заразен или по-добър в избягването на имунната ни система. Въпреки това, добрата новина е, че в момента нищо не подсказва, че е по-агресивен от останалите варианти.

