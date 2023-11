Погребан кораб разкрива повече за крал Харалд Хубавокосият

У чени са анализирали необикновено погребение в Норвегия. Според данните останките датират много преди началото на ерата на викингите. В центъра на тази завладяваща находка е разкопана могила, съдържаща останки от най-стария голям кораб, погребан някога на остров Лека в северната Норвегия.

Корабът е бил заровен преди приблизително 1300 години, около 700 г. сл. Хр. Това откритие датира отпреди началото на епохата на викингите. Откритието доказва, че викингите не са били първите, които са погребали кораби до важни хора, а само са продължили традиция, започнала в по-ранни времена.

The discovery of a pre-Viking ship burial in Scandinavia challenges the notion that #Vikings were the pioneers of this fascinating tradition. The ancient ship burial was discovered within a mound on Norway’s island of Leka.https://t.co/J1OolOrSzm