Откриха скрити детайли в древни египетски рисунки

И зследване показва, че преносима технология може да разкрие скрити детайли в древноегипетски картини. Международен екип от учени е разкрил промените, направени в две древноегипетски картини (датиращи съответно от около 1400 и 1200 г. пр. Хр.), в детайли, невидими с просто око.

Inside Egypt’s Theban Necropolis, researchers used an x-ray fluorescence machine to peek behind the surface layers of ancient paintings lining tomb walls. https://t.co/VnlMtprd4F

В езика на Древен Египет не е известна дума за "изкуство", а цивилизацията често се възприема като изключително формална в творческия си изказ. Това важи и за произведенията, изпълнени от художниците на погребалните параклиси.

Новото изследване обаче разкрива една картина, в която украшението за глава, огърлицата и скиптърът в образа на Рамзес II са значително преработени. А в сцена на поклонение, изобразена в гробницата на Менна, позицията и цветът на една ръка са променени. Пигментите, използвани за изобразяване на цвета на кожата, се различават от тези, които са приложени за първи път, което води до фини промени, чиято цел все още остава неясна.

The Tomb of Menna (TT69) is one of the best preserved of the small 18th Dynasty elite tombs in the Theban necropolis #ancientegypt pic.twitter.com/Ksj10noPZ6

Откритията сочат, че тези художници или рисувачи писатели - по искане на лицата, които са поръчвали произведенията им, или по инициатива на самите художници, когато собственото им виждане за произведенията се е променяло - са могли да добавят свои лични щрихи към конвенционалните мотиви.

Докато повечето изследвания на египетски произведения на изкуството се провеждат в музеи или лаборатории, в това проучване изследователите са използвали преносими устройства, за да направят химически изображения на картини в техния оригинален контекст. Това позволява да се анализира съставът на боята и нейното наслояване, както и да се идентифицират промените, направени в древните картини.

Двете подробно анализирани картини се намират в гробнични параклиси в Теванския некропол близо до река Нил и датират от рамесидския период.

Located in the Theban Necropolis, lies the memorial temple of Pharaoh Ramesses II, known as Ramesseum. Most of the Temple is in ruins today and was originally built as a funerary temple of Ramses II, dedicated to the god Amon and the deceased king. #Ancient #Egypt pic.twitter.com/fxWrlC8dff