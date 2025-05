Блейк Лайвли ще свидетелства срещу Джъстин Балдони по дело за сексуален тормоз

А двокатът на Блейк Лайвли даде първото си интервю, в което потвърди, че актрисата ще свидетелства в съдебния процес срещу Джъстин Балдони.

В ексклузивно интервю за PEOPLE адвокатът на актрисата, Майк Готлиб, потвърди, че се очаква 37-годишната Лайвли да даде показания в предстоящото дело, в което е замесен нейният колега от „It Ends with Us“ и режисьор на филма — Джъстин Балдони.

„Да“, отговори Готлиб на въпрос дали Лайвли ще свидетелства. „Съдебният процес е моментът, в който историята на ищеца трябва да бъде разказана. Очакваме това да се случи именно тук с Лайвли. Разбира се, очакваме тя да даде показания. Разбира се, че ще свидетелства.“

Blake Lively's Lawyer Speaks Out in First Interview, Reveals Actress Will Testify in Justin Baldoni Trial (Exclusive) https://t.co/sO5afe2qbr — People (@people) May 8, 2025

Спекулациите около ролята ѝ в делото се засилиха в края на април след емоционалната ѝ реч на гала вечерта TIME100. Преди да разкрие на сцената, че майка ѝ е станала жертва на нападение от „познат от работата, който се е опитал да я убие“ преди Лайвли да се роди, актрисата намекна за актуалния казус, като каза: „Има толкова много, което трябва да бъде разказано за последните две години от живота ми.“

Юридическият екип на Лайвли подчертава, че тя няма да бъде единственият свидетел.

„Има хора, които са били свидетели или лично са преживели неправомерно поведение, свързано с твърденията на г-жа Лайвли“, заяви Готлиб. „Очакваме тяхното участие, особено показанията им за случилото се на снимачната площадка, които ще бъдат дадени на живо пред съда.“

С наближаването на фазата на разкриване на доказателства, двете страни ще започнат да разпитват замесените лица.

„На този етап ще им бъде дадена възможност да задават въпроси на г-жа Лайвли“, обясни Готлиб. „По същия начин и ние ще имаме правото да вземем показания от обвиняемите.“

Освен свидетелските показания, екипът на Лайвли ще разчита и на други доказателства. Те планират да представят документи, изявления от продуценти, Sony Pictures и други свидетели. Готлиб подчерта, че общественото внимание към делото се е отклонило от същността му.

„Смятаме, че са създадени множество разсейващи елементи, за да се отклони фокусът от истинската същност на случая – а именно кампанията за отмъщение срещу г-жа Лайвли“, заяви той. „Очакваме, че в процеса на събиране на доказателства ще можем да насочим вниманието към най-същественото – че тази кампания е започнала, след като тя е повдигнала въпроси относно сексуален тормоз.“

Участието на Райън Рейнолдс, съпругът на Лайвли, все още не е сигурно. В момента той фигурира като ответник по насрещен иск от страна на Балдони, но екипът на Лайвли оспорва тези обвинения. „Смятаме, че са несъстоятелни“, заяви Готлиб, като добави, че ако искът бъде отхвърлен, Рейнолдс „може и да не бъде призован като свидетел по фактите“.

От страна на Балдони вече се намеква за възможността да бъдат извикани известни личности като Тейлър Суифт и Хю Джакман.

„Не е ясно по какъв начин твърденията или защитните тези по делото имат някаква връзка с тези знаменитости“, коментира Готлиб. „Това дело се отнася до преживяното от Блейк Лайвли, след като е подала сигнал за сексуален тормоз на снимачната площадка. Не става въпрос за музиката във филма. Не става въпрос за герои от Marvel или филми за Дедпул.“

Той продължава: „Трябва да си зададем въпроса защо тези хора се призовават? Имат ли реална връзка с делото? Не можете да призовавате знаменитости само за да привлечете внимание. Федералните съдилища не допускат подобен подход.“

В изявление пред PEOPLE адвокатът на Джъстин Балдони, Брайън Фрийдман, отхвърли твърденията на Готлиб и обвини Лайвли в изкривяване на фактите.

„Макар това да е неудобно за Лайвли, истината не е разсейваща. Тя е ясно документирана чрез автентични записи, документи и видеоматериали. Очаквайте още“, заяви Фрийдман. „Блейк беше тази, която въвлече известните си приятели, без да се съобрази с техните лични или публични последици. Както доказва истината – тя използваше своите Дракони, за да манипулира Джъстин на всяка крачка.“

Фрийдман също обвини Рейнолдс в неправомерно поведение, като заяви: „Райън е замесен в действия, които са добре документирани, и ние продължаваме да откриваме нови умишлени нарушения. Възможно ли е Disney да е била съучастник в това, че Рейнолдс е използвал средствата на акционерите за лична вендета? Ще е изненадващо, ако подобно корпоративно разхищение не доведе до разкрития за съучастието на други.“

Относно опасенията, че делото може да се превърне в медиен спектакъл, Готлиб беше категоричен:

„Не очакваме този случай да се превърне в шоу, в което се появяват всички знаменитости, които някога са разговаряли с Блейк Лайвли или Райън Рейнолдс — или пък с Джъстин Балдони или Стив Соровиц“, подчерта той.

Процесът има корени в снимките на филма It Ends with Us от 2024 г., който излезе по кината през август същата година. През декември Лайвли подаде жалба до Департамента за граждански права на Калифорния, последвана от съдебен иск, в който твърди за сексуален тормоз и последвала кампания за очерняне. В жалбата се посочват Wayfarer Studios и няколко свързани с продукцията лица.

Балдони отхвърля обвиненията и завежда насрещен иск за 400 милиона долара, обвинявайки Лайвли, Рейнолдс, публицистката Лесли Слоун и агенцията ѝ Vision PR в клевета и гражданско изнудване — обвинения, които адвокатите на Лайвли наричат „безпочвени“.

Актрисата подаде искане за отхвърляне на насрещния иск, като го нарече „отмъстителен“ и се позова на калифорнийски закон, забраняващ репресии срещу лица, разкрили сексуален тормоз.

Адвокатите на Балдони поискаха съдът да отхвърли искането ѝ, наричайки го „отвратително“ и подчертавайки, че ще се стремят да държат Лайвли отговорна за действията ѝ, които според тях включват фалшиви обвинения в тормоз и отмъщение.

Делото е насрочено за март 2026 г.