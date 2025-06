Съдът отхвърли контраиска за $400 млн. на Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли

С ъдия отхвърли контраиска на режисьора и актьор Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли, Райън Рейнолдс и техния публицист, както и иска му срещу The New York Times — сериозен неуспех за Балдони.

На 9 юни, понеделник, съдия Луис Дж. Лиман уважи искането за отхвърляне на заведения от Балдони и компанията му Wayfarer Partners иск на стойност 400 милиона долара. В него се твърдеше за изнудване и клевета от страна на Лайвли и Рейнолдс, както и за отделен иск за клевета в размер на 250 милиона долара срещу The New York Times.

Съдия Лиман все пак отбеляза, че юридическият екип на Балдони има право да внесе коригирана жалба по обвиненията в нарушаване на мълчаливо споразумение и неправомерно прекратяване на договор. Крайният срок за това е 23 юни.

„Страните от Wayfarer не твърдят, че Лайвли е отговорна за каквито и да било изявления, освен тези, направени в нейната жалба до CRD, които са защитени с привилегия“, пише съдия Лиман в решението си, с което се е запознал PEOPLE. „Wayfarer твърдят, че Рейнолдс и [публицистът Лесли] Слоун са направили допълнителни изказвания, обвиняващи Балдони в сексуално насилие, а The Times е отправил обвинения за участие на Wayfarer в кампания за очерняне. Но не се твърди, че Рейнолдс, Слоун или Times са се съмнявали сериозно в истинността на тези твърдения въз основа на информацията, с която са разполагали — изискване, необходимо за отговорност за клевета според приложимото законодателство.“

Съдията допълни: „Допълнителните искове, предявени от Wayfarer, също са неоснователни. Следователно, изменената жалба трябва да бъде изцяло отхвърлена.“ Адвокатите на Балдони не са отговорили на запитването на PEOPLE за коментар.

Юристите на Блейк Лайвли — Есра Хъдсън и Майк Готлиб — нарекоха решението „пълна победа и категорично оправдание“ за актрисата и останалите, които, по техни думи, „Джъстин Балдони и Wayfarer въвлякоха в безпочвения си контраиск, включително Райън Рейнолдс, Лесли Слоун и The New York Times“.

„Както казвахме от самото начало, този иск за „400 милиона долара“ беше измама и съдът го разпозна като такава“, заявяват адвокатите, добавяйки: „Очакваме с нетърпение следващия етап, при който ще се изисква заплащане на адвокатски хонорари, утроено и наказателно обезщетение от страна на Wayfarer, заради воденето на това злоупотребяващо съдебно дело.“

Сигрид Маккоули, адвокат на публицистката Лесли Слоун, също направи изявление: „Лесли Слоун многократно е заявявала, че никога не е клеветила Джъстин Балдони или Wayfarer Partners и че е била неправомерно въвлечена в делото, защото Wayfarer целенасочено се опитаха да навредят на нейната репутация. Днешното решение на съда ясно показва, че Слоун не е направила нищо нередно. Тя е напълно реабилитирана и справедливостта възтържествува.“

Говорител на The Times коментира на 9 юни: „Благодарни сме на съда, че видя случая такъв, какъвто е: безпочвен опит за потискане на честната журналистика. Нашите журналисти работиха внимателно и отговорно по обществено значима тема, а съдът призна, че законът съществува, за да защитава точно този тип журналистика. Ще продължим да защитаваме нашата работа и нашите журналисти в съда, когато са подложени на атака.“

The Times дълго време подкрепя своето отразяване на жалбата, подадена от Лайвли през декември 2024 г., която доведе до делото ѝ срещу Балдони. В нея Лайвли твърди, че е била жертва на сексуален тормоз и отмъщение от негова страна — обвинения, които той отрича. Нейните адвокати определиха контраиска му като „отмъстителен“ и „безсмислен“. По-рано говорител на изданието заяви: „Нашето отразяване беше щателно и отговорно.“

37-годишната Лайвли наскоро се съгласи да оттегли два от исковете си срещу 41-годишния Балдони — за умишлено и небрежно причиняване на емоционален стрес. Правният ѝ екип определи тази стъпка като „рутинна част от съдебния процес“, целяща „рационализиране и фокусиране“ на делото.

Justin Baldoni's $400 million countersuit against his "It Ends with Us" costar Blake Lively and The New York Times has been dismissed by a judge. https://t.co/WP4fDiQobJ