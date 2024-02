Подарък от Карл Маркс за Чарлз Дарвин разкрива отношенията между двамата

К арл Маркс веднъж подарява подписан екземпляр от "Капиталът" на учения Чарлз Дарвин, но книгата остава почти непрочетена, което според експертите е "забавен поглед" към динамиката между двамата интелектуалци.

В "Капиталът" икономистът и философ Маркс изследва как функционира капиталистическата система и според него тенденциите ѝ към самоунищожение.

Сега, повече от 150 години след изпращането на книгата на Дарвин, тя ще бъде изложена в дома на известния биолог, след като "непоисканият подарък" е възстановен от експерти.

