Пиърс Морган за Меган Маркъл: Ярко поражение за Принцеса Пинокио

Б ританският медиен регулатор оправда журналиста Пиърс Морган за коментари срещу Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, заради които са постъпили повече от 50 000 оплаквания на зрители, предаде Асошиейтед прес.

Службата по комуникациите обяви, че Морган не е нарушил етичния кодекс,

когато казва в предаването "Добро утро, Британия", че не вярва на думите на Меган в интервюто с Опра Уинфри, че е мислела за самоубийство, докато се е мъчела да се приспособи към монархията.

"Това е ярка победа за свободното слово и ярко поражение за Принцеса Пинокио. Дали ще ме върнат на работа?",

написа в Twitter 56-годишният Морган след решението на регулатора.

*NEW COLUMN*

Ofcom's vindication of me is a resounding victory for freedom of speech and a resounding defeat for Princess Pinocchios who think we should all be compelled to believe every fork-tongued word they say. https://t.co/5aMlCb4U4j pic.twitter.com/EbFcs7svNM