Кралицата наруши мълчанието, отговори на интервюто на Меган и Хари

К ралското семейство е натъжено да научи колко трудни са били последните няколко години за Хари и Меган, се посочва в изявление на Бъкингамския дворец (резиденцията на британския монарх). Това е първата реакция от двореца след като в интервю за Опра Уинфри Хари и Меган посочиха, че е в кралското семейство е имало "няколко разговора" за това колко тъмно може да е бебето им.

В изявлението на Бъкингамския дворец се посочва още, че са загрижени от твърденията за расизъм, макар и спомените понякога да варират, и те ще бъдат разгледани вътре в семейството.

"Хари, Меган и Арчи винаги ще бъдат много обичани членове на семейството", се казва още в изявлението.

