12 неща, които научихме от интервюто на Меган и Хари

Д ългоочакваното интервю на херцога и херцогинята на Съсекс с Опра Уинфри бе излъчено снощи. Би Би Си откроява 12 неща, които научихме от интервюто.

1.„Колко тъмна може да е кожата на кожата на бебето“

Едно от най-шокиращите твърдения в интервюто бе, че в кралското семейство е имало "няколко разговора" за това колко тъмно може да е бебето на Хари и Меган, която е мулатка.

Меган каза, че се терзаела, докато е била бременна, от „разговорите в кралския двор за това колко тъмна може да е кожата на бъдещото ѝ дете". Разговорите са били с Хари, който й разказал за тях. И тя, и Хари отказаха да кажат кой е участвал в тези разговори.

Меган Маркъл пред Опра: Не исках повече да живея

2. Кейт е разплакала Меган, а не обратното

Преди години в медиите бе разпространена история, според която Меган докарала до сълзи херцогинята на Кеймбридж в навечерието на сватбата на Уилям и Кейт заради роклите на шаферките.

Случи се точно обратното, твърди в интервюто Меган. Това станало няколко дни преди сватбата и Кейт била разстроена. „След това се извини и ми донесе цветя и бележка с извинение“, разказа Меган. Тя каза още, че Кейт е „добър човек“ и се надява, че тя би искала да се коригират фалшивите истории.

3. Меган каза, че е била на ръба на самоубийството, но й е отказана помощ

Меган говори за това колко самотна се е чувствала след като се присъединява към кралското семейство. Тя каза, че психическото й здраве се е влошило толкова много, че „не е искала повече да живее“.

Потърсила помощ в Бъкингамския дворец. „Казах, че трябва да отида някъде, за да получа помощ, казах, че никога преди не съм се чувствал така и трябва да отида някъде, беше ми отговорено, че не мога, че няма да е добре за институцията. Меган уточни, че е говорила с един от най-високопоставените хора в институцията и след това в отдела за човешки ресурси на двореца.

In a bombshell interview with Oprah Winfrey, Meghan Markle said she had asked officials at Buckingham Palace for medical help after having suicidal thoughts but was told it would damage the institution. https://t.co/oBHAn9TwDx pic.twitter.com/ANDDMIV0CY