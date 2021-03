Какви реакции предизвика интервюто на Меган и Хари

М еган Маркъл получи подкрепа от известни личности, след като в интервю за Опра Уинфри каза, че когато е била бременна с Арчи в кралското семейство е имало "няколко разговора" за това колко тъмна може да е кожата на бебето. Майката на Меган е чернокожа, а баща й – бял.

Тенис звездата Серина Уилямс написа, че разбира болката, понесена от Меган. "Меган Маркъл, моята безкористна приятелка, живее живота си и дава пример с емпатия и състрадание. Тя ме учи всеки ден какво означава да си наистина благороден. Думите й илюстрират болката и жестокостта, които е преживяла" - написа 23-кратната победителка в Големия шлем в Twitter. Тя посочва, че познава „от първа ръка сексизма и расизма, който институци и медии използват, за да хулят жените и цветнокожите, да ни унизяват, да ни уязвят и да ни демонизират“.

Поетесата Аманда Горман, която нашумя с представянето на свои стихове на инагурацията на президента Джо Байдън, написа в Twitter: „Не е ясно дали това ще промени кралското семейство, но силата на Меган със сигурност ще промени семейството навсякъде". „Помислете за жените, които ще бъдат вдъхновени да отстояват живота си, за партньорите, които ще бъдат по-мили и по-смели отколкото е традицията в семействата им“.

