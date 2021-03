Пиърс Морган напусна след заядливите коментари за Меган

Б ританският телевизионен водещ Пиърс Морган напуска предаването "Добро утро, Великобритания" след заядливи коментари за Меган Маркъл след експлозивното интервю на принц Хари и съпругата му, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Медийният регулатор на Великобритания съобщи във вторник, че е започнал разследване след получаването на над 41 000 оплаквания от коментарите на Морган за херцогинята на Съсекс.

Оттеглянето на водещия бе обявено малко след като Бъкингамският дворец разпространи изявление, че твърденията на Хари и Меган за расизъм са "тревожни".

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O

В интервюто с Опра Уинфри Меган каза, че е имало момент, в "който не е искала да живее повече" на фона на затрудненията й да се впише в британската монархия. Тя намекна също, че се е сблъскала с расистки предразсъдъци в Бъкингамския дворец и британските медии, а опитът й да потърси психологическа помощ е останал безрезултатен.

В предаването си 55-годишният Морган по време на дискусия за разкритията на херцогинята заяви: "Съжалявам, но не й вярвам".

"Не бих й повярвал и ако ми прочете прогнозата за времето", заяви той, допълвайки, че тя е провокирала "яростна атака" срещу кралското семейство.

Dr. Shola Mos-Shogbamimu calls out Piers Morgan on national television for his refusal to accept that the Royal Family had racist undertones in their treatment of Meghan Markle. pic.twitter.com/aCO0PXOi0f