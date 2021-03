Бащата на Меган коментира шокиращото интервю

Т омас Маркъл - бащата на Меган, даде специално интервю за предаването "Good Morning Britain", където заяви, че "поне 100 пъти" се е извинявал на дъщеря си, че е излъгал за това, че е говорил с пресата.

В дългоочакваното откровено интервю с Опра Меган сподели, че на сина й е отказана титлата принц, защото преди раждането му е имало опасения сред кралското семейство колко тъмна може да бъде кожата му.

В момент от интервюто Меган Маркъл бе попитана, дали баща й някога я е предавал.

"Това наистина отекна в мен като майка", коментира Меган в интервюто, пише CBS News.

This is BLACKMAIL



Thomas Markle’s threat to continue to go to the press every 30 days - after having sold her letter previously



He’s clearly not well & ITV’s commitment to mental health takes another hit following Piers Morgan’s comments on #Meghan



pic.twitter.com/LmzEHOsVCY