Пикът на изневярата: Какво представя концепцията за 7-годишния „сърбеж”

Б рачното блаженство има тенденцията да не е толкова обезпокоявано. Специалисти откриват, че разклащане в отношенията на двойката настъпват след около седем години. В този период се смята, че склонността към изневяра или развод нараства.

Тази идея е популярна от 1955 г., когато филм, озаглавен The Seven Year Itch с участието на Мерилин Монро, представя концепцията за 7-годишния „сърбеж”.

Холивудска фантастика или истина е тази концепция?

По отношение на изневярата, изследванията показват, че женените са по-склонни да мислят за нея около седмата година, посочва Джъстин Лемилър, научен сътрудник в Института Кинси към университета в Индиана.

Мислите за изневяра нарастват при междинни бракове

В проучване, публикувано в Journal of Sex Research, са анкетирани 313 възрастни израелци, на възраст между 32 и 33 години, всички от които са женени от поне една година. Участниците бяха питани, каква е вероятността да изневерят на своя партньор. Данните от това проучване помогнаха на изследователите да разгледат: Как продължителността на брака е обвързана с изневярата?

Участниците бяха разделени на три групи: "Кратки", с брак до 5 години, "междинни", за хора във връзка до 10 години и "дългосрочни", за двойки с взаимоотношения над 11 години.

Групата, която съобщава за най-голяма вероятност от изневяра, е "дългосрочната", посочва Джъстин Лемилър. По думите му краткосрочната група отчита най-ниски шансове за изневяра, като междинната група попада между тях. Колкото по-дълго една двойка е била заедно, толкова по-вероятно е партньорите да кажат, че мислят за изневяра, констатират учените.

При мъжете шансовете за изневяра нарастват, в зависимост от продължителността на връзката, учените наричат това явление линеен ефект. При жените обаче ефектът е криволинеен, казват изследователите.

Според Джъстин Лемилър голяма част от анкетираните преминават през концепцията за 7-годишния „сърбеж”.

