Пийт Дейвидсън и новата му приятелка катастрофираха в Бевърли Хилс

К омикът Пийт Дейвидсън, заедно с новата си приятелка, са били участници в автомобилна катастрофа в събота вечерта, при която колата, в която са били, се е сблъскала с пожарен хидрант в Бевърли Хилс, потвърди полицията пред PEOPLE.

29-годишният Дейвидсън е шофирал автомобила и е бил придружен от приятелката си, актрисата Чейс Суи Уондърс. Актьорът е карал с висока скорост и е загубил контрол над колата, в резултат на което тя преминава през бордюра, удря хидранта и в крайна сметка се блъска в оградата на къща. За щастие няма пострадали в инцидента.

Полицията в Бевърли Хилс потвърди, че служителите са реагирали на сигнал в събота около 23:00 часа, при който кола се блъска в пожарен хидрант. Те потвърдиха, че актьорът от Saturday Night Live е бил в колата, но не посочиха дали той е шофирал, нито дали Суи Уондърс е била с него в колата.

Дейвидсън и Уондърс за първи път предизвикаха слухове за връзка през декември, когато присъстваха заедно на мач на Ню Йорк Рейнджърс, заедно с актрисата Рейчъл Сенът.

