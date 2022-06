Началото на една звездна любов: Ким или Пийт направи първата крачка?

Р иалити звездата Ким Кардашиян най-накрая разказа как тя и комикът Пийт Дейвидсън започнаха връзката си.

В последния епизод на „The Kardashians“ Ким сподели, че тя е направила първата крачка, след като тя и Пийт участвали в скеч заедно в шоуто „Saturday Night Live“, когато тя беше негов домакин миналия октомври.

„И така, ето как се случи с Пийт“, разказа тя. Бях домакин на шоуто и "след това, когато се целунахме в сцената, беше просто хубаво“.

“I saw Kim Kardashian dye her hair platinum blonde. So I died my hair platinum blonde.” -Pete Davidson pic.twitter.com/w86ylsrEkt