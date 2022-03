Пийт Дейвидсън се отказа от полет до ръба на космоса

А мериканският комик Пийт Дейвидсън се отказа да бъде един от космическите туристи на борда на ракета на компанията "Блу ориджин", която пък отложи с близо седмица насрочения за идната сряда полет, съобщи Асошиейтед прес.

Звездата от "На живо в събота вечер", който напоследък доби популярност и като приятел на Ким Кардашиян, няма да може да се присъедини към останалите петима космически туристи за полета, който е отложен, съобщиха от компанията на Джеф Безос в Twitter, без да посочват повече подробности.

