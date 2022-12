Емили Ратайковски и Пийт Дейвидсън се разделиха

Взривоопасната история зад написването на "Smoke on the Water"

О ще една звездна раздяла на хоризонта, този път на Емили Ратайковски и Пийт Дейвидсън, пише People.

Източник, близък до Ратайковски потвърди, че тя и Пийт Дейвидсън са се разделили след близо два месеца връзка.

„Ем е необвързана и е напълно щастлива. Тя винаги ще дава приоритет на сина си, но обича да излиза, когато има време. Тя се радва на независимостта си. Няма планове да види Пит отново. Емили се забавляваше с него, но осъзна, че не иска това да се превърне в нещо. Тя харесва живота си такъв, какъвто е.", сподели близък до звездата.

Emily Ratajkowski and Pete Davidson Split After 2 Months of Dating: Source https://t.co/St2rNcxWvx — People (@people) December 28, 2022

Ратайковски и Дейвидсън бяха свързани за първи път през ноември, след като двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк. Източник, близък до Дейвидсън, по-късно потвърди, че двамата „се виждат“.

По-късно двойката беше забелязана отново в Ню Йорк да разменят прегръдки в коридора на сграда преди 29-ия рожден ден на Дейвидсън. На снимките са вижда, че двамата се чувстват удобно и си подхождат облечени в черни якета и спортни панталони.

Pete Davidson and Emily Ratajkowski hug as they confirm hot new romance https://t.co/1qEujXv6ld pic.twitter.com/O62pzAzTGh — Sci24H (@scienceLeMagazi) November 17, 2022

По-късно същия месец двойката направи първата си публична изява на мач на Ню Йорк Никс срещу Мемфис Гризлис в Медисън Скуеър Гардън, където седяха един до друг и разговаряха.

Emily Ratajkowski and Pete Davidson's relationship status is revealed after her public PDA with Jack Greer https://t.co/H8FXOgEPDr pic.twitter.com/i4CZDsX3OE — HollywoodLife (@HollywoodLife) December 24, 2022

След спортната им среща близък до комика разкри, че двамата „наистина се наслаждават на времето си заедно“.

Припомняме, че преди време Ратайковски беше свързвана с Брад Пит, а след това снимана да се забавлява с DJ Орацио Риспо, след като подаде молба за развод със съпруга си Себастиан Беър-МакКлард през септември.

Пийт Дейвидсън пък се раздели с риалити звездата Ким Кардашиян през август, след девет месеца връзка.