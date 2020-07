Пет изненадващи факта за СССР

З а историята на СССР се знае много. Тя е обект на голям брой изследвания и научни трудове. Това изобщо не е изненадващо. Съветският съюз, съществувал в периода между 1922 и 1991 г., оказва огромно влияние върху развитието на света, в който живеем. По тази причина, близо три десетилетия след разпадането на социалистическата държава, нейната съдба продължава да разпалва ожесточени дебати. Следващите редове са посветени на няколко малко известни и любопитни събития, свързани с историята на СССР.

Саможертва в името на бъдещите поколения

В разгара на Втората световна война и нахлуването на германската армия в СССР, жителите на Ленинград (днешен Санкт Петербург) преживяват истински кошмар. Градът е обсаден от нацистите, а местното население остава без храна. Разказите за случилото се по време на обсадата са повече от ужасяващи. Хората буквално започнали да ядат каквото им попадне, като има данни и за прояви на канибализъм. Загиват стотици хиляди цивилни. В целия този хаос екип ботаници, събрали най-голямата колекция от семена в света по това време, направили нещо невероятно. Те се заключили в сградата на института, в който работели, с идеята да предпазят семената от германските войници и гладуващите хора. И успели. Повечето учени умрели от глад, но не докоснали семената, тъй като смятали, че те ще са от голямо значение за бъдещето на Съветския съюз.

After the war, Marshal of the Soviet Union Georgy Zhukov asked if a colourless Coca-Cola could be produced, so that he could pretend he was drinking vodka instead of an American drink. President Truman agreed to his request #FactoftheDay pic.twitter.com/786ELqnNa8 — History Hit💥 (@HistoryHit) December 1, 2018

Маршал Жуков и прозрачната „Кока-Кола“

Маршал Георгий Жуков едва ли има нужда от представяне. Именно той ръководи защитата на Ленинград по време на Втората световна война и изиграва ключова роля в разгрома на Нацистка Германия. Малко известен факт за него е, че е бил голям почитател на „Кока-Кола“. Жуков опитал газираната напитка за пръв път в Берлин, когато се срещнал с върховния главнокомандващ на американските войски в Европа Дуайт Айзенхауер. Той се пристрастил към „Кока-Кола“, но по идеологически причини не можел да си позволи неволно да рекламира един от най-известните продукти на „гнилия Запад“. Затова предложил на компанията да произведе нов вид напитка – прозрачна на цвят и с червена звезда на опаковката. Изненадващо или не, една от фабриките в Европа започнала да произвежда подобна „Кока-Кола“ в ограничени количества. Тя, обаче, не предизвикала сериозен интерес и до масово производство така и не се стигнало.

On 12/8/1987, after a 3-day summit on reducing nuclear arms, President Reagan hosted a lavish state dinner to honor Soviet Premier Mikhail Gorbachev and his wife Raisa. When pianist Van Cliburn performed “Moscow Nights" at the dinner, the Gorbachevs broke out in song. #OnThisDay pic.twitter.com/o2E7H8yYxB — White House History (@WhiteHouseHstry) December 8, 2017

Михаил Горбачов е автор на албум с романтични песни

Повечето хора свързват името на първия и последен президент на СССР Михаил Горбачов с т. нар. „перестройка“ и разпадането на Съветския съюз. Но знаете ли, че освен политик, той е и музикант? Горбачов е автор на музикален албум, в който пее романтични песни, любими на жена му Раиса, починала през 1999 г. Въпросният албум беше продаден на търг през 2009 г. за сумата от 164 000 долара. Средствата, получени от продажбата му, бяха дарени на благотворителната фондация, създадена на името на съпругата на Горбачов. Любопитна подробност е, че политикът изпя една от песните в албума по време на провелия се търг.

#OTD in 1960, the USSR commenced drilling the world’s deepest well on the Kola Peninsula - Kola Superdeep Borehole. Well’s depth reached 12 262 metres. It allowed the Soviet scientist to gather crucial data on Earth’s structure & establish a new branch in geology pic.twitter.com/iDtOyAjenT — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 25, 2020

Най-дълбоката дупка, изкопавана някога

През 50-те и 60-те години на миналия век надпреварата между САЩ и СССР е в разгара си. Двете държави полагат огромни усилия в разработването на космическите си програми, но в същото време се състезават и за…изкопаването на най-дълбоката дупка. Надпреварата е спечелена от Съветския съюз. И до днес най-дълбоката дупка е т. нар. Колски сондаж. Тя достига дълбочина от 12 262 м. и разкрива много подробности за ранните години на нашата планета. Колският сондаж стои в основата на легенда, според която изследователите спуснали в нея микрофон, след като се натъкнали на огромна кухина. Тогава те чули писъците на мъчещи се хора, което ги навело на мисълта, че са достигнали Ада.

Гледали ли сте съветската версия на „Хобит“?

Публикуваният през 1937 г. роман „Хобит“ на Джон Толкин едва ли има нужда от представяне. Обичаната от малки и големи книга беше екранизирана от режисьора Питър Джаксън, който засне трилогия, излязла по кината между 2012 и 2014 г. Но знаете ли, че близо три десетилетия по-рано СССР прави своя екранизация на произведението? Творбата е заснета през 1985 г. и се казва „Приказното пътешествие на господин Билбо Бегинс, Хобит“. Главните роли били поверени на актьори от Държавния балет и Операта в Ленинград.