Песента за първия брачен танц на звездите

К ои песни избраха холивудските звезди за първи брачен танц.

Ето една интересна класация:

Бионсе и Джей Зи

Отношенията между двамата изпълнители започват през 2001 г., а сватбата им бе през 2008 г.

За първият им брачен танц те избраха съвместната им песен “Crazy in love".

София Вергара и Джо Манганиело

Актьорите сключиха брак в тесен кръг във Флорида през 2015г. Песента, която звучеше по време на първия им брачен танц е "The Way You Look Tonight“ на Франк Синатра.

Джордж Клуни и Амал Аламудин

Приказната сватба на Джордж и Амал бе в исторически дворец край Канале гранде във Венеция през 2014 г.

Песента, с която сложиха начало на брака си бе "Why shouldn’t I" на Кол Портър.

Никол Кидман и Кийт Ърбан

Двамата сключиха брак през 2006 г.

Специалната песен, която младото семейство беше "By last" на Ета Джеймс.

Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл

Двамата са заедно от 2007 г., а пет години по-късно те сключиха брак.

"А Song for you"“ на Дони Хатауей е песента, която семейството избра за първи брачен танц.

