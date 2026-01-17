Любопитно

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

17 януари 2026, 10:45
След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар
"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен
Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник
Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието
Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи
Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година
„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

П ерник отново е в празнична треска малко преди старта на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – едно от най-мащабните и впечатляващи културни събития у нас. Още от ранните часове групи от различни населени места се подготвят и пътуват към града, за да станат част от магията на фестивала, разказва NOVA.

По пътя към Перник вече пътуват и участници от Радомир, които създават настроение с традиционни песни още преди да са пристигнали. Подготовката започва от сутринта – грим, костюми, усмивки и вълнение, които съпътстват участниците до самото дефиле.

Сред тях е и най-малкият участник – тригодишният Бобчо, който макар и още дете, вече е част от традицията. Майка му разказва, че семейството участва във фестивалите вече над 20 години и за тях е изключително важно обичаят да бъде предаден на следващите поколения.

„Децата трябва да продължат след нас. Тази традиция е част от живота ни и от нашия квартал“, споделя тя.

За много от участниците „Сурва“ не е просто фестивал, а начин на живот. Те участват в различни събития в региона – както в Перник, така и в Радомир, където се провежда и фестивалът „Тайнството на Сурва“.

Тази година за първи път фестивалът в Перник ще продължи две поредни седмици – новост, за която организаторите напомнят на всички посетители. Очаква се сериозен интерес и засилен трафик още от ранните часове.

От 6:30 ч. сутринта в града вече има задръствания, а полицейското присъствие е засилено. За улеснение на пътуващите са осигурени допълнителни влакови вагони, като организаторите препоръчват използването на железопътния транспорт.

Източник: Nova.bg    
Перник Сурва маскарадни игри традиция културно събитие участници семейно наследство Радомир двуседмичен фестивал транспортни мерки
Тежка катастрофа взе жертва край Ловеч

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

България Преди 5 часа

ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Православните християни почитат паметта на преп. Антоний Велики

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

България Преди 13 часа

Инцидентите са станали край Монтана

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 14 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Свят Преди 14 часа

„Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Максималните температури ще са от минус 3°

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

