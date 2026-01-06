Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

В сяка година през януари, в студения североизточен китайски град Харбин, се случва нещо магично. Скулптори от цял свят се събират в столицата на провинция Хейлундзян, за да превърнат леда в изкуство и да създадат най-впечатляващите скулптури на годината.

Нощем скулптурите са осветени отвътре и част от града се превръща в истинска приказка. Семейства пътуват от далечни места, за да се възхитят на извисяващите се ледени замъци, а най-смелите дори се осмеляват да плуват в ледените води.

Кога да посетите фестивала?

Официалното откриване е в края на декември. Най-доброто време за посещение е след церемонията по откриването, когато всички атракции са отворени. За да избегнете тълпите, планирайте пътуването си между началото на януари и средата на февруари, като избягвате седмицата на Китайската нова година (10-17 февруари).

Основните локации на фестивала

1. Светът на леда и снега (Ice and Snow World) - Цветен леден Дисниленд

Това е най-големият увеселителен парк с лед и сняг в света. Тук ще видите над 2000 ледени скулптури, някои от които високи над три етажа. Посетете го късно следобед, за да го видите осветен в хиляди цветове. Освен да се разхождате сред ледените замъци, можете да карате кънки, шейни и дори леден велосипед.

Работно време: 11:00 - 21:00

Цена на билет: 330 RMB (около 85 лв.)

2. Слънчевият остров (Sun Island) – Международно изложение на снежни скулптури

През зимата този красив остров се превръща в галерия на открито, представяйки най-впечатляващите снежни скулптури. Тук ще видите гигантски фигури на древни сгради, герои от анимации и митични същества, изваяни от сняг. Препоръчително е да го посетите през деня.

Работно време: 08:00 - 17:00

Цена на билет: 240 RMB (около 62 лв.)

Съвет: Носете слънчеви очила, тъй като отблясъците от снега са много силни.

3. Парк Джаолин – Градинско парти с ледени фенери

Тук посетителите остават изумени от необятното море от ледени фенери. Над 1500 ледени творби създават фантастична атмосфера, която е идеална за усещане на местната култура.

Работно време: 09:00 - 21:00

Цена на билет: 150 RMB (около 39 лв.)

Съвет: Температурите в Харбин падат под -30°C, така че се облечете с много топли дрехи, шапка, шал и ръкавици.

Как да планирате пътуването си?

Препоръчително е да отделите 3 дни за основните забележителности на Харбин и фестивала. Ако имате повече време, можете да добавите още 2 дни за посещение на ски курорта Ябули или "Китайския снежен град".

Примерен 3-дневен маршрут:

Ден 1: Пристигане в Харбин. Посещение на парк Джаолин и неговите ледени фенери.

Ден 2: Разглеждане на снежните скулптури на Sun Island. Посещение на близкия Парк на сибирските тигри. Вечерта – магическото изживяване в Световния леден и снежен свят.

Ден 3: Разходка из забележителностите на града (църквата "Света София", пешеходната улица "Джунян") преди заминаване.

Как да стигнете до Харбин?

Най-лесният начин е да летите от Пекин, откъдето има ежедневни полети (около 2 часа). Можете да използвате и високоскоростен влак (7-8 часа). Препоръчително е да комбинирате пътуването до Харбин с 3-4 дни в Пекин, за да разгледате Великата китайска стена, Забранения град и други забележителности.

Повече снимки на фестивала вижте в Нашата галерия!