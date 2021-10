Патрул от прасета осигурява безопасност за небето над "Schiphol" в Амстердам

П расета на летище "Schiphol" в Амстердам се грижат за безопасността в небето, съобщава Би Би Си.

Едно от най-натоварените летища в Европа е наело свински патрул, за да държи гъските далеч от земеделските земи между пистите.

Прасе стана хит на летище (ГАЛЕРИЯ)

Екипът от 20 прасета, привлечен от летището в Амстердам, е част от редица мерки, използвани за намаляване на ударите от птиците по самолетите.

