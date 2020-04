Полицаи гониха прасе, 45 минути то им се измъква

З абавни кадри показват интензивно преследване на четирикрак заподозрян и решителни полицаи в Стамфорд, Кънектикът.

Преследването на решеното да им избяга прасе отнема цели 45 минути и е уловено от кадри, закрепени на полицейските униформи на служителите на полицейското управление в Стамфорд.

Общо трима служители преследваха прасето около имота и брега на езерце в близост до Уиндинг Брук Лейн, съобщава Фокс 5.

Когато опитът на полицаите да заградят прасето се оказва неуспешен, те трябвало да проявят креативност и грабнали кофа за боклук, за да се опитат да го заклещят.

В един момент във видеото прасето дори минава под краката на един от офицерите.

В крайна сметка и прасето, и служителите били толкова изтощени, че с последни сили полицаите успяват да го захлупят с кофата сред възгласи и смях.

"Отне ни 45 минути да преследваме прасето, за да го хванем накрая", казаха полицаите и добавиха: "О, да, всички сме наясно с множеството шеги, които този инцидент ще роди".

Полицията заяви, че прасето е откарано в Службата за контрол на животните в Стамфорд, докато се опитат да открият стопаните му.

