В Китай развъждат гигантски прасета, като полярни мечки

В ъв ферма дълбоко в Южен Китай има прасе, което е тежко колкото полярна мечка, информира „Яху Файнанс”.

Над 500-килограмовото животно е част от стадо, което се отглежда за гигантски свине. След умъртвяването им някои от прасетата могат да бъдат продадени за повече от 10 000 юана (1 399 долара), което е над три пъти повече от средния месечен доход в Нанинг, столицата на провинция Гуанкси, където е фермата.

Високите цени на свинско месо в североизточната провинция Джилин подтикват фермерите да отглеждат все по-големи прасета с цел да достигнат средно тегло от 175 до 200 килограма на брой. Това е доста по-високо от нормалното тегло на животните от 125 килограма.

Тенденцията не се ограничава само до малките ферми. Основните производители на протеини в Китай като „Wens Foodstuffs Group”, „Cofco Meat Holdings” и „Beijing Dabeinong Technology Group”, също се опитват да увеличат средното тегло на своите прасета. Големите стопанства се фокусират върху увеличаване на теглото с поне 14%. Това може да увеличи печалбите с повече от 30%.

Голямата свиня от Нанинг е отглеждана в отчайващо време за Китай. След като африканската чума намали броя прасетата в страната наполовина, цените на свинско месо нараснаха до рекордни нива, което накара правителството да призове фермерите да увеличат производството, за да предотвратят инфлацията. Цените на свинско месо на едро в Китай са се покачили с над 70% тази година, докато запасите от свине са спаднали с 39% през август спрямо година по-рано. А свинското е основна съставка и източник на протеини в храната на китайците.

Китайският вицепремиер предупреди, че ситуацията с доставките ще бъде „изключително тежка” до първата половина на 2020 г. Китай ще се сблъска с недостиг на свинско месо от 10 милиона тона, което е повече от цялото количество предлагано на световните пазари.

По време на неотдавнашното си посещение в големи животновъдни провинции делегация на правителството призова местните власти да възобновят производството на свине възможно най-скоро с цел да върнат нормалните нива през следващата година.

Все пак много земеделски производители са предпазливи при възстановяването на броя на свинете, след като бяха засегнати от чумата по прасетата. Покачиха се и цените на свинете за разплод, което направи по-скъпо за малките ферми да си позволят възстановяване на стадата. Ето защо увеличаването на размера на прасетата, които те вече притежават е логичната следваща стъпка.

