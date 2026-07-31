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Патриарх Даниил посрещна чудотворната Хавайска икона на Света Богородица в България

Чудотворната икона ще остане за поклонение в митрополитския храм „Света Неделя“ от 1 до 5 август

Николай Киров Николай Киров

31 юли 2026, 19:57
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В България пристигна чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Тя бе посрещната на летище „Васил Левски“ от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Иконата бе донесена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски (на Руската православна църква зад граница – РПЦЗ), от свещеника Нектарий Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици. До 18 август тя ще посети различни епархии в страната.

Иверската икона на Св. Богородица пристига за поклонение в София

Чудотворната икона ще остане за поклонение в митрополитския храм „Света Неделя“ от 1 до 5 август. В дните от 3 до 5 август – понеделник, вторник и сряда, иконата ще бъде в храма до 16:00 ч., след което всеки ден ще се отправя с делегация до съответната духовна околия в Софийската епархия.

На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.

Източник: БТА

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иван Долев    
Хавайска икона Пресвета Богородица
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