"Паркър" извърши най-близкото прелитане край Слънцето

С ондата "Паркър" е "в безопасност" и функционира нормално, след като успешно извърши най-близкото досега прелитане край Слънцето на обект, създаден от човека, предаде Ройтерс, позовавайки се на НАСА.

В навечерието на Коледа космическият апарат премина само на 6,1 милиона километра от слънчевата повърхност, навлизайки във външната атмосфера на Слънцето, известна като корона.

Мисията на сондата "Паркър" е да помогне на изследователите да научат повече за най-близката до Земята звезда.

От НАСА съобщават, че оперативният екип от Лабораторията по приложна физика към университета "Джонс Хопкинс" е получил сигнал от сондата малко преди полунощ в четвъртък.

На Бъдни вечер: Сонда на НАСА прелита рекордно близо до Слънцето (ВИДЕО)

Очаква се космическият апарат да изпрати подробни телеметрични данни за състоянието си на 1 януари, допълват от НАСА.

Движейки се със скорост до 692 000 километра в час, сондата "Паркър" е понесла температури до 982 градуса Целзий, се посочва още на сайта на американската космическа агенция.

"Приближаването на сондата "Паркър" до Слънцето позволява на учените да разберат по-добре как материалът в този регион се нагрява до милиони градуси, да проследят произхода на слънчевия вятър - непрекъснат поток от плазма, изхвърлян от горните слоеве на слънчевата атмосфера, и да открият как енергийните частици се ускоряват до скорост, близка до тази на светлината", допълват от НАСА.

Сондата "Паркър" беше изстреляна през август 2018 г., за да изследва слънчевата корона - външната атмосфера, регион, който е по-горещ от фотосферата или "повърхността" на звездата.

Преди около година "Паркър" постави нов рекорд за най-бърз обект, създаден от човека. Тогава, по време на 17-ото си близко преминаване край нашата звезда, сондата се доближи на рекордните дотогава 7,26 милиона километра от повърхността й. Това беше най-близкото разстояние до Слънцето, на което се беше намирал досега космическият апарат.

Сегашното най-близко премиване край Слънцето беше 22-ото за сондата на НАСА. То е и първото от трите последни най-близки прелитания, планирани за мисията й. Очаква се космическият апарат да направи общо 24 обиколки около Слънцето.

В последната си обиколка сондата "Паркър" се очаква да се приближи достатъчно близо, за да се "потопи" в Слънцето. Дотогава тя ще продължи да събира ценни данни за нашата централна звезда.

