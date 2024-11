Убила ли е НАСА живота на Марс?

И деята, че на Марс има извънземен живот, било то в момента или в далечното минало, е вълнувала учените в продължение на векове.

Откриването на замръзнала вода на Червената планета даде на учените надежда, че животът може да оцелее в студения свят, тъй като всички видове живот, които познаваме, се нуждаят от вода, за да се развиват.

Според нов коментар в списание Nature Astrobiology на Дирк Шулце-Макух, астробиолог от Техническия университет в Берлин, Германия, обаче, може би всъщност сме убили живота, който се крие на Марс - използвайки вода.

„Експериментите, проведени от спускаемите апарати „Викинг“ на НАСА, може би случайно са убили марсианския живот, като са използвали твърде много вода“, пише Шулце-Макух в статията.

