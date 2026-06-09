Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на червения килим

К ейти Пери и Джъстин Трюдо направиха своя официален дебют като двойка на червения килим по време на филмовия фестивал „Трайбека“ (Tribeca) в понеделник, 8 юни.
54-годишният бивш премиер на Канада придружи и подкрепи 41-годишната поп звезда на премиерата на нейния концертен филм „Кейти Пери: Турнето на живота - на живо от Париж“ (Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris). За бляскавото събитие Пери заложи на бяла рокля с дълбоко деколте и розови акценти, а косата ѝ беше прибрана в стилен висок кок. Трюдо от своя страна предпочете класическата визия – черен костюм и чиста бяла риза.
Katy Perry and Justin Trudeau make their relationship red-carpet official https://t.co/pCcoaKCeTk pic.twitter.com/UkjhKs2LPx— Page Six (@PageSix) June 9, 2026
Бившият канадски министър-председател буквално сияеше, докато Пери поздравяваше феновете и репортерите на червения килим в Ню Йорк.
„Този проект е много по-различен от Part of Me“, сподели изпълнителката на хита Thinking of You в ексклузивно интервю за списание PEOPLE, визирайки своя документален филм от 2012 г. „Онова беше по-скоро биографичен разказ за живота ми, докато това тук е чисто концертно изживяване от най-високо ниво, създадено специално за феновете.“
„Искам да кажа, че правя всичко това заради хората, които ме подкрепят през всичките тези години – вече над 18 години на сцена. Страхотно е да успееш да капсулираш и запечаташ тази емоция“, добави Пери, отбелязвайки, че енергията по време на турнето е била „направо невероятна“.
Преди това влюбените бяха забелязани заедно през април на кулинарното събитие Montecito Tastemaker, организирано по повод втория сезон на сериала Beef („Вражда“). Там те позираха за обща снимка с изпълнителния директор на Netflix Тед Сарандос (61 г.) и съпругата му Никол Авант (58 г.) по време на звездното парти, сред чиито гости бяха още принц Хари, Меган Маркъл, Чарлз Мелтън и Кери Мълиган.
Слуховете за романс между певицата и политика се появиха за първи път през юли 2025 г., когато двамата бяха уловени от папараци да разхождат малко куче в парк в Монреал. Малко след това те бяха забелязани на вечеря в местния ресторант Le Violon. Тогава представител на заведението разкри, че двамата са изглеждали в прекрасно настроение, прекарали са „фантастична вечер“ и дори са влезли в кухнята след храненето, за да благодарят лично на шеф-готвача Дани Смайлс и неговия екип.
„Те бяха изключително мили и земни с персонала, за нас беше истинско удоволствие да ги посрещнем“, допълни тогава служителят от ресторанта. Веднага след въпросната вечеря Трюдо беше забелязан и в публиката на концерта на Кейти Пери в Монреал на 30 юли 2025 г.
Романтичната им вечеря се случи само месец след като PEOPLE потвърди, че Пери и 48-годишният актьор Орландо Блум са развалили годежа си и са се разделили след девет години заедно.
През последната година, откакто връзката им се развива, Кейти Пери вече е успяла да се запознае и да се сближи с децата на Трюдо. Неговият 18-годишен син Ксавие, който също се занимава с музика, наскоро сподели в епизод на подкаста Can't Be Censored, че често се допитва до нея за професионални съвети.
„Когато напиша някоя песен и остана наистина доволен от резултата, веднага ѝ я изпращам“, разказа тийнейджърът през април. „Тя винаги с радост ми дава обратна връзка или ми казва какво точно трябва да променя или да подобря в парчето.“