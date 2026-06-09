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Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на червения килим

Поп звездата и бившият премиер на Канада приковаха погледите в Ню Йорк на премиерата на нейния концертен филм „Кейти Пери: Турнето на живота - на живо от Париж“. Година след като започнаха да излизат, двамата най-накрая се появиха заедно като двойка

9 юни 2026, 10:29
Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на червения килим
Източник: Getty Images

К ейти Пери и Джъстин Трюдо направиха своя официален дебют като двойка на червения килим по време на филмовия фестивал „Трайбека“ (Tribeca) в понеделник, 8 юни.

54-годишният бивш премиер на Канада придружи и подкрепи 41-годишната поп звезда на премиерата на нейния концертен филм „Кейти Пери: Турнето на живота - на живо от Париж“ (Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris). За бляскавото събитие Пери заложи на бяла рокля с дълбоко деколте и розови акценти, а косата ѝ беше прибрана в стилен висок кок. Трюдо от своя страна предпочете класическата визия – черен костюм и чиста бяла риза.

Бившият канадски министър-председател буквално сияеше, докато Пери поздравяваше феновете и репортерите на червения килим в Ню Йорк.

„Този проект е много по-различен от Part of Me“, сподели изпълнителката на хита Thinking of You в ексклузивно интервю за списание PEOPLE, визирайки своя документален филм от 2012 г. „Онова беше по-скоро биографичен разказ за живота ми, докато това тук е чисто концертно изживяване от най-високо ниво, създадено специално за феновете.“

„Искам да кажа, че правя всичко това заради хората, които ме подкрепят през всичките тези години – вече над 18 години на сцена. Страхотно е да успееш да капсулираш и запечаташ тази емоция“, добави Пери, отбелязвайки, че енергията по време на турнето е била „направо невероятна“.

Източник: Getty Images

Преди това влюбените бяха забелязани заедно през април на кулинарното събитие Montecito Tastemaker, организирано по повод втория сезон на сериала Beef („Вражда“). Там те позираха за обща снимка с изпълнителния директор на Netflix Тед Сарандос (61 г.) и съпругата му Никол Авант (58 г.) по време на звездното парти, сред чиито гости бяха още принц Хари, Меган Маркъл, Чарлз Мелтън и Кери Мълиган.

Слуховете за романс между певицата и политика се появиха за първи път през юли 2025 г., когато двамата бяха уловени от папараци да разхождат малко куче в парк в Монреал. Малко след това те бяха забелязани на вечеря в местния ресторант Le Violon. Тогава представител на заведението разкри, че двамата са изглеждали в прекрасно настроение, прекарали са „фантастична вечер“ и дори са влезли в кухнята след храненето, за да благодарят лично на шеф-готвача Дани Смайлс и неговия екип.

„Те бяха изключително мили и земни с персонала, за нас беше истинско удоволствие да ги посрещнем“, допълни тогава служителят от ресторанта. Веднага след въпросната вечеря Трюдо беше забелязан и в публиката на концерта на Кейти Пери в Монреал на 30 юли 2025 г.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на фестивала "Трайбека"
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Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо

Романтичната им вечеря се случи само месец след като PEOPLE потвърди, че Пери и 48-годишният актьор Орландо Блум са развалили годежа си и са се разделили след девет години заедно.

През последната година, откакто връзката им се развива, Кейти Пери вече е успяла да се запознае и да се сближи с децата на Трюдо. Неговият 18-годишен син Ксавие, който също се занимава с музика, наскоро сподели в епизод на подкаста Can't Be Censored, че често се допитва до нея за професионални съвети.

„Когато напиша някоя песен и остана наистина доволен от резултата, веднага ѝ я изпращам“, разказа тийнейджърът през април. „Тя винаги с радост ми дава обратна връзка или ми казва какво точно трябва да променя или да подобря в парчето.“

Източник: people.com    
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