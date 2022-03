Памела Андерсън ще дебютира на "Бродуей" в мюзикъла "Чикаго"

Е дна от най-известните актриси на планетата - Памела Андерсън, ще играе жена, отчаяно стремяща се към слава - Рокси Харт в мюзикъла "Чикаго", съобщи Асошиейтед прес.

Това ще е дебютът на "Бродуей" за актрисата, станала международна звезда със сериала "Спасители на плажа".

"Вдъхновявам се от неочакваното“, заяви Памела Андерсън пред Асошиейтед прес. „Това е, и няма повече да имам задръжки. Ще дам израз на всичко. Готова съм да видя на какво съм способна. За "Чикаго" ще сложа всички свои карти на масата".

Представленията с Памела Андерсън ще са в театър "Амбасъдър" от 12 април до 5 юни.

Мюзикълът "Чикаго" е сатира на това как шоубизнесът прави звезди от престъпници. Хореографията е вдъхновена от Боб Фос. Някои от песните, като "All That Jazz'' и "Cell Block Tango'', отдавна са хитове.

Продуцентът Бари Уайслър разказа, че е предложил ролята на Рокси на Памела Андерсън още преди десет години, но другите ѝ ангажименти не позволявали да я приеме.

