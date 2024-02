Пакост на енот спря тока в Торонто (ВИДЕО)

Л юбопитен енот се заигра с електрическото оборудване в Торонто и прекъсна електрозахранването на хиляди хора в центъра на града късно в четвъртък миналата седмица, като изключи светофарите в най-големия канадски град и завари някои хора в асансьорите.

Екипите, които разследват прекъсването, установяват, че бозайникът е осъществил контакт с оборудване в станция в центъра на Торонто, съобщават в социалните мрежи от енергийната компания Hydro One (H.TO).

(За историята на заблудил се в тунел малък енот, спасен от служители на метрото, научете в нашето видео)

WATCH: Thousands out of power in Toronto after a raccoon made contact with electrical equipment, causing a blackout in parts of the city. pic.twitter.com/vQfbIUAh0S

Говорител на Hydro One казва, че енотът не е оцелял при инцидента.

По данни на аналитичния център Electricity Canada катериците са най-честият виновник за прекъсванията на електричеството, причинени от животни, следвани от енотите и птиците.

Прекъсването на електрозахранването в четвъртък е засегнало райони на около 2 км от забележителността CN Tower и оставило около 7000 души на тъмно за близо три часа.

🚨#BREAKING: A Raccoon has Caused a large Power Outage, Plunging part of Downtown Darkness⁰⁰ 📌#Toronto | #Canada



Currently, thousands of people are without power after officials report that a raccoon made contact with electrical equipment, causing a blackout in part of… pic.twitter.com/fhYEI2X3DV