Падна шестата маска в "Маскираният певец" - сезон 3

Б укетът стана шестата маска, която падна в третия сезон на „Маскираният певец“. Под интересния костюм се криеше певицата Рени.

Рицарят, който бе първата гост-маска за вечерта, откри шоуто с едно от емблематичните парчета на американската рок група Kiss - I Was Made For Lovin' You. А под нея се криеше актьорът Ивайло Захариев.

Прилепът се впусна в музикалния дуел срещу Букета с вълнуващата песен „Молитва“ на сръбската певица Мария Шерифович.

Разкошният Букет от своя страна очарова публиката с песента на английската поп група Bananarama Venus.

Закачливият Гъбарко избра да изпълни секси парчето Candyman на Кристина Агилера.

Мистичният Носорог разтопи сърцата на публиката с песента, представила Италия на Евровизия през 2017 година, Occidentali's Karma на Франческо Габани.

Потайният Заек заложи на световноизвестното парче на френската поп група „Каома“ Lambada.

