Падащи звезди: Ще наблюдаваме "Урсида" в най-дългата нощ на годината

М етеорният поток Урсида от съзвездието Малка мечка ще се наблюдава в нощта от 21 срещу 22 декември, когато продължителността на тъмната част на денонощието ще бъде максимална през годината. Това съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Московския планетариум.

"В най-дългата нощ на годината, нощта на слънцестоенето, от 21 до 22 декември е максимумът на метеорния поток Урсида. Очакват се до 10 метеора на час", съобщават астрономите, като отбелязват, че той е достъпен за наблюдение само от Северното полукълбо на Земята.

