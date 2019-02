Отмениха официалната премиера на най-новия филм с участието на Лиъм Нийсън. Събитието в Ню Йорк протече без червен килим, снимки, интервюта и журналисти. За възникналата промяна съобщиха едва няколко часа преди началото на премиерата. Филмът "Студено отмъщение" все пак беше прожектиран, съобщи Sky News .

Причината е избухналата вълна от недоволство след изявление на актьора в интервю за в. "Индипендънт", че искал да убие "чернокожо копеле", след като научил, че негова приятелка била изнасилена от чернокож.

Вълна от възмущение след интервю на Лиъм Нийсън

По-късно звездата от "Твърде лично" се извини за реакцията си и увери, че не е расист.

"Никога не бях изпитвал нужда да се освободя от задръжките си", заяви 66-годишният актьор в предаването "Добро утро, Америка" по телевизия Ей Би Си.

Liam Neeson clarifies previous remarks in 'GMA' interview: 'I’m not a racist' - GMA - https://t.co/ndtpoTmvHV via @GMA