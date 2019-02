Американският актьор Лиъм Нийсън предизвика възмущение след интервю пред The Independent.

Нийсън споделя как преди години е вървял по улиците, очаквайки отнякъде "някой чернокож да излезе от кръчмата и да му даде повод за нещо, за да може да го убие“.

Актьорът сподели това, докато промотираше филма "Студено отмъщение", в който героят му търси възмездие за убийството на сина си. Лиъм Нийсън нарече реакцията си "ужасна" и обясни, че това за него е бил урок за "първичната необходимост" от отмъщение.

Liam Neeson: ‘I walked the streets with a cosh, hoping I’d be approached by a “black b******” so that I could kill him’ - Listen to his full comments in our exclusive interview https://t.co/jdWzfip1rI pic.twitter.com/Ma14TG8pNj