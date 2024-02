Откриха неизвестни досега луни около Нептун и Уран

А строноми са открили три неизвестни досега луни в Слънчевата система - две от тях кръжат около Нептун и една - около Уран, съобщи Асошиейтед прес.

Отдалечените от планетата ни малки луни са били наблюдавани с помощта на мощни наземни телескопи в Хавай и Чили, обявиха от Международния астрономически съюз. С тях известните луни около Нептун стават 16, а около Уран - 28.

Една от новооткритите луни на Нептун е с най-дългата орбита, известна досега. "Естественият спътник прави пълна обиколка около Нептун за 27 години", каза Скот Шепард, астроном от Института Карнеги във Вашингтон, участвал в изследването.

