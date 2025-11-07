Кремъл с първи думи за мистериозното отсъствие на Сергей Лавров

Сергей Лавров и Владимир Путин през 2020 г.

П рессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отрече медийните съобщения, че руският президент Владимир Путин и външният му министър Сергей Лавров са се скарали заради отмяната на предложена среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Унгария.

Върховната среща между Тръмп и Путин беше отменена след подготвителен разговор между Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, при който стана ясно, че напредък към мир в Украйна ще бъде малък, а прекратяване на огъня, както изисква Белият дом, е невъзможно.

„В тези съобщения няма нищо вярно“,

заяви Песков, първоначално на руски, съобщава държавната новинарска агенция ТАСС. „Разбира се, Лавров продължава да изпълнява ролята си на външен министър“, добави Песков, цитиран от Newsweek.

Лавров отсъства от последното заседание на Съвета за сигурност на Русия, където постоянните членове заседават. Президентът Владимир Путин председателства съвета.

Неназован източник е казал пред руското издание „Комерсант“, че

Лавров е заявил, че ще се въздържи да присъства на срещата,

въпреки че е постоянен член на съвета.

Освен това, според „The Moscow Times“, Лавров е бил заменен като ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20, като външният министър е описан като изпаднал в „немилост в Кремъл“.