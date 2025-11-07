България

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

Депутатите приеха на второ четене закон за разширяване правомощията на особения управител на „Лукойл”

Обновена преди 51 минути / 7 ноември 2025, 14:13
П арламентът днес разшири функциите на особения търговски управител на "Лукойл - България", като така държавата поема контрола над рафинерията в Бургас. Това стана с приети на второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите.

Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.

Измененията в закона позволят на особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г.

Германският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

От "Възраждане" предупредиха за ответни действия от страна на Русия.

"Ако българското правителство панически предприеме тези действия, ще предизвика много сериозна криза в нашата държава. Нали не си мислим, че собствениците на тази компания, контролиращи 6% от световния оборот на нефт, петрол, нефтопродукти, горива ей така просто ще щракнат с пръсти и ще отминат с лека усмивка това, което се случва в България?", попита лидерът на партията Костадин Костадинов.

"Скрита, явна, пиратска национализация", коментира лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" заяви, че подсигурени горива има, но "не можем да си повозим тази рафинерия да спре”. Той призова президента Румен Радев да не налага вето на измененията в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

"Отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да купи активите на "Лукойл", тъй като имам много повече информация от останалите", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и добави: "Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна".

"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво", увери лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски.

Източник: Нелли Желева, БТА    
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 9 часа
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 9 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 9 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 9 часа

Последни новини

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Любопитно Преди 48 минути

Как да се защитим от разболяване?

<p>Развитие по случая с полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади</p>

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Свят Преди 1 час

Джулия Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

Любопитно Преди 2 часа

Принцът коментира с усмивка скандала, наречен от феновете „hatgate“

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

България Преди 2 часа

Според Велислава Делчева тази разпоредба нарушава основни права

<p>Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични</p>

Председателят на НС Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични

България Преди 2 часа

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Това вече не е просто лъжа, това е цинизъм</p>

Терзиев: Темата за Детската болница не бива да се използва за политически цели

България Преди 3 часа

Коментарът му е във връзка с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото казусът с болницата е свързан със столичния кмет

Сергей Лавров и Владимир Путин през 2020 г.

Кремъл с първи думи за мистериозното отсъствие на Сергей Лавров

Свят Преди 3 часа

,

Експлозии разтърсиха джамия в училище в Джакарта – десетки ранени ученици

Свят Преди 3 часа

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд

Внукът на цар Симеон II заминава за Шаолин след парад като гвардеец в Елин Пелин

Внукът на цар Симеон II заминава за Шаолин след парад като гвардеец в Елин Пелин

Любопитно Преди 3 часа

По традиция в град Елин Пелин, 1 ноември се отбелязва с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Любопитно Преди 3 часа

Обикновено ракът на панкреаса може да бъде контролиран само ако бъде открит преди да се разпространи, когато може да бъде отстранен чрез операция

<p>Дания свали дрехите на Европа и остави Германия зад гърба си</p>

Проучване: Датчаните са най-запалените нудисти в Европа

Любопитно Преди 3 часа

35% от датчаните смятат, че е добре да се съблекат на ненудистки плаж, а 87% смятат, че е добре да са голи в градината си

,

Вълчев: Учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект, а той да помага на учителите

България Преди 3 часа

"През годините направихме няколко неща за дигитализацията, имаме електронни устройства в училищата, имаме и електронни дневници"

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

България Преди 4 часа

Сигналът е получен малко преди 11:00 ч.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината“

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината“

Любопитно Преди 4 часа

Тя благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите у дома: „Без вас нямаше да стоя тук днес.“

Крис Райт и Жечо Станков

Станков и Райт: САЩ застава зад стратегически енергийни проекти в България

България Преди 4 часа

Българският министър на енергетиката разговаря с американския си колега в Атина

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

Свят Преди 4 часа

Посещаемостта на физическия магазин в Париж е нараснала с близо 90% от откриването му до днес

Всичко от днес

От мрежата

