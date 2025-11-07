Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

П арламентът днес разшири функциите на особения търговски управител на "Лукойл - България", като така държавата поема контрола над рафинерията в Бургас. Това стана с приети на второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите.

Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.

Измененията в закона позволят на особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г.

Германският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

От "Възраждане" предупредиха за ответни действия от страна на Русия.

"Ако българското правителство панически предприеме тези действия, ще предизвика много сериозна криза в нашата държава. Нали не си мислим, че собствениците на тази компания, контролиращи 6% от световния оборот на нефт, петрол, нефтопродукти, горива ей така просто ще щракнат с пръсти и ще отминат с лека усмивка това, което се случва в България?", попита лидерът на партията Костадин Костадинов.

"Скрита, явна, пиратска национализация", коментира лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" заяви, че подсигурени горива има, но "не можем да си повозим тази рафинерия да спре”. Той призова президента Румен Радев да не налага вето на измененията в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

"Отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да купи активите на "Лукойл", тъй като имам много повече информация от останалите", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и добави: "Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна".

"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво", увери лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски.