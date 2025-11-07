България

Терзиев: Темата за Детската болница не бива да се използва за политически цели

7 ноември 2025, 13:19
Източник: БТА

Т емата за изграждането на Националната детска болница не бива да се използва за политически цели, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм, написа кметът на София Васил Терзиев във Facebook.

По думите на Терзиев, именно бездействието на управниците през последните две десетилетия е причина Националната детска болница все още да не е изградена.

Той отбелязва, че Общественият съвет за изграждането на лечебното заведение подаде оставка поради липса на достъп до ключова информация и ограничаване на обществения контрол.

„Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години“, заявява кметът.

Терзиев посочи, че миналата седмица е било подписано споразумение между Столичната община, Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“, което поставя началото на изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата детска болница.

„Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно“, посочва Терзиев и допълва, че „това не са думи, а действия“.

Кметът подчертава, че за него приоритет остават реалните стъпки по проекта, а не политическите спорове: „Нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето“, заявява Терзиев.

В коментар по повод думите на Борисов, че кметът е бил „на карнавал в Рио“, Терзиев пояснява, че пътуването му е било служебно, а не с туристическа цел.

Той допълва, че София е получила международна награда за градска дипломация и иновации по време на престоя му. Кметът подчертава, че това признание идва от „градове, които наистина работят за бъдещето си“.

„Докато някои си измислят карнавали, София стои все по-достойно в международен план“, посочва още столичният кмет.

Източник: БТА/Николета Василева    
терзиев детска болница борисов
